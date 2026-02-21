Acoperiș smuls de rafale, prăbușit peste mașini

Clipe de panică, vineri după-amiază, pe Aleea Fântânele din Bistrița, unde vântul puternic a smuls acoperișul unui bloc și l-a aruncat la pământ.

În imaginile dramatice surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum bucăți din acoperiș sunt luate de vânt și se prăbușesc peste mașinile parcate în fața imobilului.

La fața locului au fost direcționate un echipaj de pompieri, unul de prim ajutor SMURD, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stins incendii și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bistrița.

Din fericire însă, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud, nu au fost înregistrate victime, incidentul soldându-se doar cu pagube materiale.

Conform publicației Bistrițeanul, au fost avariate patru mașini.

Același acoperiș, doborât de vânt de două ori în 2 ani

Nu este pentru prima dată când blocul de pe Aleea Fântânele se confruntă cu o astfel de situație. În urmă cu doi ani, același acoperiș a fost luat de vânt și pus la pământ.

Nici atunci nu au fost persoane rănite, ci doar pagube materiale, fiind avariate mai multe mașini.

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o avertizare meteo care anunță un nou episod de iarnă cu ninsori puternice și un nou strat de zăpadă de până la 20 de centimetri, dar și temperaturi negative ce vor atinge chiar și -12 grade Celsius.

Potrivit specialiștilor ANM, avertizarea meteorologică este valabilă între 20 februarie, ora 10:00 și 22 februarie, ora 10:00. Aceasta vizează majoritatea zonelor și anunță precipitații, în general, moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece.

