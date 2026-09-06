Confuzia generală a fost generată de ofertele false vândute de agențiile de turism și de informațiile eronate furnizate de programele de inteligență artificială, care s-au validat reciproc pe internet.

Primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion, a explicat că administrația locală nu a anunțat și nu a pregătit niciun festival, avertizând publicul să verifice mereu sursele oficiale.

Cu toate acestea, încă de la primele ore ale dimineții, localitatea a fost asaltată de vizitatori veniți din toate colțurile țării, pregătiți pentru muzică, aglomerație și tradiționalul borș de pește. În locul scenelor și al ceaunelor, turiștii au găsit doar o comună liniștită de pe malul lacului Razim.

Problema a pornit încă de la începutul verii, când mai multe agenții de turism au început să vândă excursii pentru acest eveniment inexistent, promovând date complet diferite, de la sfârșitul lunii august până la jumătatea lui septembrie.

Niciunul dintre acești operatori nu a contactat Primăria Jurilovca pentru a confirma organizarea festivalului. Când autoritățile locale au intervenit proactiv și au sunat agențiile pentru a le cere să retragă ofertele false, reacțiile au fost împărțite.

În timp ce unii operatori și-au cerut scuze și au anulat cursele, alții au refuzat să colaboreze, argumentând că ei știu mai bine situația deoarece informația legată de festival „apare pe internet”.

Un alt factor major care a contribuit la această dezinformare în masă a fost inteligența artificială. Mulți dintre turiștii sosiți la Jurilovca pe cont propriu au declarat că s-au informat prin intermediul ChatGPT.

Sistemul de inteligență artificială le-a confirmat cu certitudine că festivalul are loc în perioada 4-5 septembrie. La o verificare ulterioară, reprezentanții primăriei au descoperit că softul a preluat ofertele comerciale ale agențiilor de turism drept surse sigure de informații, ignorând complet lipsa oricărui anunț oficial din partea Primăriei Jurilovca.

Acest incident subliniază pericolele dezinformării online și limitele tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, care pot genera cu maximă încredere răspunsuri false pe baza unor date neverificate. Un răspuns formulat clar și sigur pe sine de către un chatbot nu este automat și un adevăr faptic.

Deși primarul Eugen Ion și-a exprimat speranța că turiștii s-au putut bucura totuși de frumusețea comunei Jurilovca, situația reprezintă un avertisment clar pentru călători privind necesitatea verificării informațiilor turistice direct la sursa organizatorului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE