Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, restricțiile intră în vigoare miercuri, 17 iunie 2026, de la ora 07:00 și vor fi menținute până joi, 18 iunie 2026, la ora 19:00.

„Perioada: 17 iunie 2026, ora 07:00 – 18 iunie 2026, ora 19:00. Se închide circulația pe sensul Craiova → Pitești, pe sectorul cuprins între km 0+000 (intersecția cu DN65F) și km 20+000 (Nodul Rutier Balș Vest). Pe sensul Pitești → Craiova circulația se va desfășura în condiții normale, fără restricții. Ruta de deviere pentru direcția Craiova → Pitești: DN65F → DN65 → Pitești“, potrivit unei postări pe Facebook a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

Restricțiile vizează sensul de mers Craiova – Pitești, pe o porțiune de aproximativ 20 de kilometri, între intersecția cu DN65F și Nodul Rutier Balș Vest.

În schimb, șoferii care circulă dinspre Pitești către Craiova nu vor fi afectați de măsurile anunțate și își vor putea continua deplasarea în condiții normale.

Reprezentanții DRDP Craiova le solicită conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară instituită în zonă și indicațiile personalului aflat pe teren.

Intervențiile sunt necesare pentru remedierea unor probleme apărute pe Drumul Expres Craiova – Pitești în perioada de garanție. DEx12 a mai fost vizat în trecut de lucrări similare pentru repararea unor denivelări și fisuri apărute pe carosabil.

Restricțiile vin într-o perioadă în care traficul rutier începe să crească odată cu apropierea sezonului de concedii. DEx12 este utilizat frecvent de șoferii care se îndreaptă spre Autostrada A1 și, mai departe, către litoral.