MAE: „Excepții jenante”

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a criticat prezența unor cetățeni europeni la evenimentul din Sankt Petersburg, subliniind că aceasta nu reprezintă poziția Uniunii Europene.

Acesta a afirmat că Rusia încearcă să își proiecteze imaginea de stat neizolat prin participarea unor invitați europeni.

Rusia a încercat să arate că nu este izolată făcând paradă cu cele câteva excepții jenante dintre cei aproape jumătate de miliard de cetățeni europeni. Dar singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitați care nu vorbesc câtuși de puțin în numele țării lor.”, a scris purtătorul de cuvânt al MAE Andrei Ţărnea, pe X.

„În realitate, efectul este contrar celui scontat, forumul devenind exemplu de manual al propagandei mincinoase. Prezența alături de oficiali ruși și oameni de afaceri sub regim de sancțiuni europene a unor cetățeni europeni nu îi validează pe primii și îi descalifică pe ultimii.”, a transmis reprezentantul MAE.

Oficialul MAE a subliniat și faptul că statele europene sunt incompatibile cu regimurile autoritare.

„Nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg. UE si statele membre reprezinta valori incompatibile cu oligarhia economică și captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani.”, a adăugat Andrei Țărnea, pe X.

Diana Șoșoacă, discurs în fața lui Vladimir Putin

Europarlamentara Diana Șoșoacă a participat la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, unde i s-a adresat direct liderului de la Kremlin și a făcut declarații controversate privind relațiile dintre România și Rusia.

„Sunt din România și cred că sunt singura româncă de aici. Aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român vrea pace cu Rusia”, a declarat aceasta în discursul său.

Ea a criticat sprijinul acordat Ucrainei și a susținut că deciziile României ar fi influențate extern: „Nu vrem să ajutăm Ucraina. Nu vrem să le dăm bani și arme, dar, din păcate, România este condusă de la Bruxelles.”

În intervenția sa, Diana Șoșoacă a afirmat și că a împiedicat un discurs al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Parlamentul României, în 2023: „Zelenski a vrut să vorbească în Parlamentul României. Nu l-am lăsat și l-am scos din Parlamentul României”, a spus europarlamentarul.

De asemenea, aceasta s-a autointitulat „lidera singurei opoziții” din România și a făcut afirmații critice la adresa conducerii UE, inclusiv a Ursulei von der Leyen.

Un moment notabil al discursului a fost afirmația europarlamentarei conform căreia „România nu are președinte”, o aluzie la președintele Nicușor Dan, care ocupă această funcție din mai 2025.

Declarația Dianei Șoșoacă a stârnit râsul lui Vladimir Putin, aflat în sală.

Eurodeputata Diana Șoșoacă și Marina Tauber, au apărut împreună la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg, criticând guvernele din Chișinău și București și pledând pentru apărarea intereselor naționale.

Răspunsul lui Vladimir Putin

La finalul intervenției, de mai puțin de 3 minute, Vladimir Putin a mulțumit Dianei Șoșoacă pentru discursul său, dar a evitat să comenteze situația politică din România. 

„Vă mulțumesc foarte mult. Sunteți binevenită. Sincer vorbind, nu pot și, sincer, nu vreau să comentez afacerile interne ale României”, a transmis liderul de la Kremlin.

Liderul de la Kremlin a adăugat și un mesaj cu referințe religioase și culturale: „Rusia este încă, în mare parte, o țară ortodoxă. România este, de asemenea, ortodoxă, așa că rugămintea mea este să transmiteți cele mai calde salutări și cele mai bune urări tuturor ortodocșilor din România”, a declarat președintele rus.

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 2 comentarii
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Comentarii (2)
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Catch22 07.06.2026, 13:21

Ce fac toti dictatorii cand vor sa impresioneze prostimea? Apeleaza la religie. \"Noi suntem ortodocsi, salutam ortodocsii\". Ucrainienii nu sunt tot ortodocsi? Georgienii nu sunt tot ortodocsi? Nu, niciun roman care isi cunoaste istoria nu o sa poate vreodata sa-i iubeasca pe rusnaci. Sosoaca e doar o purcica umflata de banii de la Moscova. La ea marimea creierului e invers proportionala cu numarul de kilograme. Infecta creatura. Caragiale si-ar fi triplat opera cu Sosoaca, Ponta, Georgescu si altii pe post de personaje. Mai nou si cu Nicusor, sa fim corecti.

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Moshu1 07.06.2026, 14:39

Si de cind si in numele carei invataturi,a fi ortodox inseamna sa ucizi oameni cu nemiluita,sa torturezi si sa rapesti persoane ?? Poate nu s-a inteles exact la ce fel de ortodoxism se refera ticalosuldictator !!

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