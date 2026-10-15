Străpungerea Sud-Vest, de peste 20.000.000 de euro, încetinită în Ploiești de „munți de pământ” și decontaminări între Gara de Vest și Rudului

O șosea de aproape 3 kilometri, care ar trebui să lege direct două gări din Ploiești, se construiește cu mari dificultăți. Lucrările la investiția de 102,7 milioane de lei sunt încetinite de solul contaminat, iar pe șantier s-au adunat „munți de pământ” care nu pot fi mutați până la finalizarea decontaminării. Primarul Mihai Polițeanu recunoaște că proiectul înaintează greu și spune că este nemulțumit și de colaborarea dintre proiectant și constructor.

„Munți de pământ” blochează lucrările la noua șosea din Ploiești

Lucrările la străpungerea Sud-Vest, noua legătură rutieră dintre Gara de Sud și Gara de Vest din Ploiești, se desfășoară mai greu decât și-ar dori autoritățile. Problema principală este terenul contaminat dintre Gara de Vest și strada Rudului, unde constructorul nu poate îndepărta pământul excavat înainte ca operațiunile de decontaminare să fie încheiate.

Primarul Mihai Polițeanu susține că decontaminarea trebuie finalizată pentru ca pământul acumulat să poată fi îndepărtat legal, iar constructorul să aibă loc să continue lucrările.

„Înaintăm cu greu pe străpungerea Sud-Vest”, a recunoscut edilul.

Pe anumite porțiuni se sapă în continuare pentru a ajunge la nivelul prevăzut în proiect și au fost finalizate săpăturile necesare pentru îngroparea rețelei de termoficare în zona unde aceasta se intersectează cu viitoarea șosea.

Primarul este nemulțumit și de constructor, și de proiectant

Solul contaminat nu este singura problemă semnalată de primarul Ploieștiului. Mihai Polițeanu spune că există în continuare dificultăți de colaborare între cei care au proiectat șoseaua și firma care o construiește.

„Sunt nemulțumit de o coordonare încă deficitară între proiectant și executant”, a transmis edilul.

Primarul nu a precizat însă ce probleme concrete au apărut între cele două părți și nici cât ar putea întârzia acestea finalizarea investiției. Situația terenului contaminat este cunoscută încă de la începutul lunii septembrie, iar edilul anunța atunci că pe traseul viitoarei șosele au fost descoperite porțiuni de sol poluat, conducte petroliere dezafectate și gunoaie depozitate ilegal de-a lungul anilor, descoperiri care au dus la întreruperea temporară a unor lucrări, fiind necesare verificări și identificarea unor soluții pentru continuarea proiectului.

Pe 21 septembrie, constructorul a reluat intervențiile, concentrându-se pe decontaminarea terenului și evacuarea pământului afectat, potrivit Observatorului Prahovean. La sfârșitul aceleiași luni, primarul estima că decontaminarea ar mai putea dura trei-patru săptămâni, iar acum, la mijlocul lunii octombrie, problema continua să afecteze ritmul lucrărilor.

Șoseaua de 102,7 milioane de lei va lega Gara de Sud de Gara de Vest

Străpungerea Gara de Sud – Gara de Vest este unul dintre proiectele importante de infrastructură ale Ploieștiului. Contractul de execuție a fost semnat pe 15 octombrie 2025, cu firma HIDRO SALT-B-92 din București, iar valoarea anunțată a contractului este de 102,7 milioane de lei, cu TVA, adică peste 20 de milioane de euro.

Proiectul prevede construirea și modernizarea unei legături rutiere cu o lungime totală de 2.830 de metri, care va face legătura între Piața 1 Decembrie 1918, din zona Gării de Sud, și Gara de Vest, trecând prin apropierea străzilor Rudului, Macazului, Sondelor, Bobâlna și Domnișori.

Ce va avea noua șosea de aproape 3 kilometri

Potrivit proiectului prezentat de Primăria Ploiești, investiția nu presupune doar asfaltarea unui drum. Pe traseu vor fi amenajate trotuare, piste pentru biciclete, iluminat public cu LED și opt stații pentru autobuze și troleibuze. Pistele pentru biciclete vor avea o lungime totală prevăzută de aproximativ 5,3 kilometri, iar la intersecția străzilor Depoului și Rudului este planificat un spațiu pentru parcarea și preluarea bicicletelor, cu 20 de locuri.

Proiectul include și modernizarea infrastructurii pentru troleibuze, precum și plantarea a 204 copaci și amenajarea unor spații verzi. Investiția este finanțată din fonduri europene și din contribuții publice naționale și locale.

Când ar putea fi gata noua legătură dintre cele două gări