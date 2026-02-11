Cei mai periculoși infractori

Pe site-ul Departamentului de Securitate Internă al SUA, condus de Kristi Noem, o apropiată a președintelui Donald Trump, răufăcătorii români-trei bărbați și o femeie- apar cu nume și prenume, alături de câte o fotografie, infracțiunile pe care le-au comis și locul în care au fost arestați.

„Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS) îi arată pe cei mai periculoși infractori străini, arestați de Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE). Sub conducerea lui Kristi Noem, agenții care muncesc din greu în cadrul DHS și ICE îndeplinesc promisiunea președintelui Trump și pun în aplicare deportări în masă – începând cu cei mai periculoși infractori – inclusiv imigranții ilegali pe care îi vedeți aici.”

Ce este ICE?

ICE este agenția federală americană pentru Imigrare și Control Vamal, responsabilă de investigațiile și operațiunile de expulzare ale Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) împotriva persoanelor pe care SUA le consideră a fi ilegal în țară.

Acestea sunt persoane care ar fi putut trece prin instanța de imigrare și li s-a ordonat să părăsească țara de către un judecător. Ar putea fi, de asemenea, o persoană care a intrat în mod repetat în țară ilegal sau a depășit termenul de ședere permis, sau o persoană arestată și condamnată pentru anumite infracțiuni.

Administrația Trump spune că 70% dintre cei arestați de ICE au cazier judiciar.

Agenția gestionează, de asemenea, o rețea de centre de detenție pentru imigranți în întreaga țară, unde deține persoane suspectate de încălcări ale legilor privind imigrația.

ICE a fost înființată în 2003, dar operațiunile sale s-au intensificat semnificativ ca parte a represiunii administrației Trump împotriva imigrației, guvernul investind 76,5 miliarde de dolari vara trecută pentru a ajuta la accelerarea ritmului deportărilor – de aproape 10 ori bugetul anual regulat al agenției.

Trump retrage agenţii federali din Minneapolis după ce ICE a ucis doi oameni

La sfârșitul lunii ianuarie, primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a anunțat că o parte dintre agenții federali de imigrație vor începe să se retragă din oraș. Decizia vine pe fondul tensiunilor crescute, după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de agenți federali în ultimele săptămâni, în cadrul operațiunii agresive de imigrație desfășurată sub administrația Trump, a transmis publicația americană de știri UPI News.

Pe 7 ianuarie, Renee Nicole Good, o cetățeană americană în vârstă de 37 de ani și mamă a trei copii, a fost împușcată mortal de un agent al Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE) în timp ce încerca aparent să plece cu mașina de la locul unei altercații.

Ulterior, pe 24 ianuarie, un ofițer de la patrula de frontieră l-a împușcat mortal pe Alex Pretti, un asistent medical în vârstă de 37 de ani, care fusese pus la pământ de agenți.





