Trump amână atacul, dar forțele americane rămân pregătite

Opţiunea militară rămâne pe masă, însă Trump a decis să ia o pauză pentru a analiza situaţia şi opţiunile diplomatice. Axios relatează că această decizie a evidenţiat incertitudinea atât în administraţia americană, cât şi printre aliaţi, cu privire la riscurile unui atac care ar putea pedepsi regimul iranian, dar care ar declanşa represalii majore.

În timp ce preşedintele examinează scenariile posibile, SUA evacuează trupe din bazele din Orientul Mijlociu şi trimit întăriri. Portavionul USS Abraham Lincoln şi grupul său de atac sunt deja în regiune, pregătite pentru eventuale operaţiuni.

Amânarea, cerută de Netanyahu pentru a se pregăti mai bine de răspunsul Iranului

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu ar fi fost cel care i-a solicitat lui Donald Trump să amâne orice decizie, acordând Israelului mai mult timp pentru a se pregăti de eventuale represalii iraniene. Potrivit Axios, oficialii israelieni consideră că planurile actuale ale SUA nu sunt suficient de puternice pentru a destabiliza semnificativ regimul de la Teheran. „Vom urma indicaţiile voastre, dar nu insistăm pentru un atac”, a transmis Israelul administraţiei Trump.

Trump a avertizat regimul iranian să nu ucidă protestatarii implicaţi în revoltele recente. „AJUTORUL ESTE PE DRUM”, a scris preşedintele SUA pe reţelele sociale, îndemnând populaţia să „preia controlul” asupra instituţiilor. Mii de protestatari au fost ucişi de forţele de securitate iraniene, iar represiunile au inclus restricţii severe asupra internetului şi telefoniei.

Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a declarat că presiunile exercitate de Trump au dus la amânarea a 800 de execuţii planificate. Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului, a confirmat că nu există planuri pentru spânzurarea protestatarilor.

Până la atac, noi sancțiuni

Mesajele transmise de administraţia Trump par să urmărească destabilizarea regimului iranian. Axios subliniază că deciziile sunt luate de un grup restrâns de oficiali de rang înalt. „Preşedintele nu exclude nicio opţiune, nici acum, nici în viitor”, a declarat o sursă americană. Totuşi, un alt oficial a precizat că este prea devreme pentru a concluziona că SUA optează pentru ca situația să revină la normal.

În culise, administraţia Trump şi guvernul israelian au discutat intens despre posibilele scenarii. Netanyahu a evitat să facă presiuni directe asupra lui Trump, preferând să îi permită să decidă independent. „Bibi nu i-a spus lui Trump să nu o facă, dar nici nu îl presează să o facă”, a declarat o sursă americană.

În paralel cu pregătirile militare, SUA au anunţat noi sancţiuni împotriva oficialilor iranieni. Ali Larijani, secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate Naţională din Iran, şi mai mulţi comandanţi implicaţi în represiunile împotriva protestatarilor au fost vizaţi. Entităţi afiliate reţelei bancare iraniene au fost, de asemenea, sancţionate.

Surse americane au declarat pentru Axios că Trump rămâne deschis pentru negocieri cu Iranul, dar se aşteaptă la un angajament clar din partea liderului suprem iranian. „Regimul iranian va cădea, cu excepţia cazului în care liderul suprem va vorbi direct cu DJT (Donald Trump – n.r.)”, a afirmat o sursă a celor de la Axios.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE