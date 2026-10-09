Hidroelectrica, afectată major de secetă. Compania cumpără energie scumpă din piață, iar profitul este tăiat cu 16%

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, își reduce semnificativ profitul estimat pentru 2026, din cauza secetei severe și a costurilor crescute pentru achiziția de energie din piață.

Potrivit unei propuneri de buget rectificat, care urmează să fie aprobat de acționari, compania estimează un profit net de 3 miliarde de lei, cu 16% mai mic față de previziunile inițiale.

Scăderea profitului vine în contextul unor venituri reduse cu 4% și a unei creșteri a cheltuielilor cu 4%. Totodată, producția de energie electrică a companiei este estimată la 11,2 TWh, în scădere cu 18%, în timp ce achizițiile de energie din piață vor crește cu 26%, ajungând la 3,2 TWh.

Condițiile hidrologice nefavorabile din România au afectat semnificativ producția de energie hidroelectrică începând cu iunie 2026, pe fondul unui regim pluviometric deficitar și al scăderii debitelor râurilor, potrivit informațiilor transmise la BVB de companie.

„Începând cu luna iunie 2026, activitatea de producere a energiei hidroelectrice a fost afectată de deteriorarea semnificativă a condițiilor hidrologice din România, pe fondul unui regim pluviometric deficitar și al reducerii debitelor principalelor cursuri de apă. Conform datelor INHGA, în perioada iulie - septembrie 2026 regimul hidrologic pe numeroase râuri din România s-a situat la valori de numai 30-50% din mediile multianuale, cu perspective reduse și pentru lunile următoare”, se arată în raportul Hidroelectrica.

Indicatorii Hidroelectrica, prezentați de companie

Situația de pe Dunăre a fost critică, cu un debit mediu de doar 1.500 mc/s în august 2026, față de media multianuală de 3.900 mc/s pentru această lună. La începutul lunii octombrie, debitul Dunării a atins un minim istoric de sub 1.300 mc/s.

Aceste condiții dificile au dus la o reducere a capacităților de producție hidro, influențând negativ piața de energie electrică din România. La această situație s-a adăugat și oprirea reactoarelor nucleare 1 și 2 ale Nuclearelectrica S.A., care împreună au o putere instalată de 1.300 MW, începând cu 28 iulie și 13 august 2026.

Pentru a-și onora obligațiile față de cei peste 1,3 milioane de clienți casnici, Hidroelectrica a fost nevoită să achiziționeze mai multă energie de pe piață la prețuri mai mari decât cele corespunzătoare producției proprii.

„Condițiile hidrologice nefavorabile au generat un context operațional dificil, determinând revizuirea proiecțiilor bugetare în ceea ce privește producția netă de energie electrică. În același timp, diminuarea producției proprii generează un necesar suplimentar de achiziții din piață, cu impact direct asupra creșterii cheltuielilor aferente achiziției de energie electrică și implicit asupra rezultatelor financiare ale Societății”, se arată în documentul companiei.

Hidroelectrica este, în continuare, compania care are cel mai mic preț de furnizare din România pentru clienții casnici.

Facturile la energie electrică ale românilor urmează să crească în perioada imediat următoare. Informația a fost confirmată joi, atât de oficiali din Ministerul Energiei, cât și de specialiști din domeniu, pentru ziarul Libertatea.

Ziarul Libertatea a demarat vineri, 25 septembrie 2026, campania „Cum citești corect factura la curent?”, un demers jurnalistic ce are ca scop informarea românilor despre tot ceea ce achită, lunar, în nota de plată de la energia electrică.