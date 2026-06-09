Clasamentul SUV-urilor hibride cu cea mai mare autonomie reală

Testele realizate de Auto Plus au urmărit distanța maximă parcursă cu un singur rezervor de combustibil, în condiții reale de drum.

Pe locul 5 se află Toyota RAV4 Hybrid, cu o autonomie de aproximativ 901 km.

Jurnaliștii notează că modelul japonez rămâne un etalon al segmentului SUV hibrid, fiind disponibil în versiune cu tracțiune față sau integrală.

Renault Austral și BYD Seal U: peste 900 km autonomie

Pe locul 4 se situează Renault Austral E-Tech Hybrid, care a atins tot 901 km autonomie în testele reale, datorită sistemului hibrid cu motor turbo de 1,2 litri și două motoare electrice.

Pe poziția a treia apare BYD Seal U DM-i, un SUV plug-in hybrid care a reușit 923 km autonomie totală, dintre care până la 80 km în mod electric.

Nissan Qashqai e-POWER depășește 1.100 km

Unul dintre cele mai eficiente modele din clasament este Nissan Qashqai e-POWER, care a trecut pragul de 1.100 km autonomie.

Sistemul său hibrid funcționează diferit față de modelele clasice, motorul pe benzină fiind utilizat exclusiv ca generator pentru motorul electric.

Autonomia raportată în test este de aproximativ 1.108 km.

Surpriza clasamentului: Dacia Bigster depășește 1.300 km autonomie

Pe primul loc în testele Auto Plus se află Dacia Bigster Hybrid LPG, model care a atras atenția presei internaționale, inclusiv a jurnaliștilor italieni.

Aceștia au remarcat performanța SUV-ului românesc, subliniind: „Niciunul (n.r. – din SUV-urile analizate) nu se compară cu Bigster”.

„O autonomie cu adevărat impresionantă de 1.312 km, conform testului Auto Plus.”, mai scriu jurnaliștii auto din Italia.

Modelul a reușit o autonomie impresionantă de 1.312 km. Asta datorită sistemului său mild hybrid combinat cu alimentare dublă benzină – GPL și motor electric de asistență.

Conform testului, eficiența modelului vine din combinația dintre:

motor 1.2 litri turbo

sistem mild hybrid

alimentare GPL + benzină

optimizare pentru consum redus în regim mixt

Această configurație permite SUV-ului să reducă semnificativ costurile de rulare și să extindă autonomia totală față de rivalii direcți.

Clasamentul realizat de Auto Plus arată că segmentul SUV-urilor hibride evoluează rapid. Dacia Bigster se detașează în clasament, depășind pragul simbolic de 1.300 km.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE