Tânăra din Constanța care terorizează orașul a fost reținută: avea discernământ în momentul comiterii faptelor, au stabilit medicii legiști

Tânăra de 20 de ani care terorizează orașul Constanța a fost reținută după ce expertiza medico-legală a stabilit că avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

Supusă unei expertize psihiatrice

Femeia a fost reținută pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța - Secția 2, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Astfel, în urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în perioada iulie - octombrie, tânăra ar fi agresat fizic cinci femei, pe mai multe străzi din municipiul Constanța, precum și în diverse spații publice.

Anchetatorii arată că femeia, care figurează cu un istoric medical de specialitate, a fost transportată la o unitate medicală pentru evaluări, iar la data de 15 octombrie 2026 a fost supusă unei expertize medico-legale, stabilindu-se că avea discernământ la momentul săvârșirii faptelor.

În urma administrării probatoriului în cauză, în cursul zilei de ieri, 15 octombrie, aceasta a fost reținută, pentru 24 de ore, fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentată procurorului de caz, în vederea dispunerii de măsuri legale conform competențelor, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Ce este discernământul?

Discernământul, din perspectivă juridică, se referă la capacitatea unei persoane de a recunoaște diferența dintre bine și rău, între legal și ilegal, și de a înțelege consecințele acțiunilor sale.

În contextul medico-legal, se evaluează dacă o persoană avea capacitatea de a lua decizii libere și conștiente în momentul comiterii unei fapte, fie că este vorba despre o infracțiune sau despre un act civil.

Medicul psihiatru trebuie să determine dacă funcțiile cognitive și emoționale ale individului au fost afectate în mod semnificativ de tulburări mintale sau afecțiuni care ar putea să influențeze capacitatea acestuia de a înțelege natura și consecințele propriilor acțiuni.

Acuzată de 9 infracțiuni

Tânăra de 20 de ani din Constanța este acuzată că a comis nouă infracțiuni și a creat o stare de alertă în mai multe cartiere ale orașului, precum Tomis Nord, Lăpușneanu și Trocadero, potrivit Ziua de Constanța.

Localnicii susțin că tânăra, despre care se bănuiește că ar fi consumatoare de substanțe interzise, atacă trecătorii pe stradă, iar autoritățile par să nu găsească o soluție pentru a-i opri comportamentul violent.

Între timp, locuitorii din cartierele afectate își manifestă îngrijorarea pe rețelele de socializare, povestind întâlnirile lor cu tânăra agresivă. Potrivit mărturiilor, aceasta atacă pe neașteptate, lovind victimele în cap sau trăgându-le de păr, aparent pentru a le fura poșetele sau alte bunuri de valoare.