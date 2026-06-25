Europa este cea mai matură piață pentru flotele în leasing

Conform Flote Auto, Europa este cea mai matură piață din lume pentru finanțarea flotelor auto. Aproximativ 70% din vânzările corporate sunt acoperite de leasing operațional full service, ceea ce înseamnă circa 5,5 milioane de vehicule dintr-un total de 8 milioane de unități înmatriculate de companii.

Dar Olanda este cazul cel mai spectaculos. Acolo, peste 80% dintre vehiculele de companie sunt finanțate prin leasing operațional. Practic, pentru multe firme olandeze, ideea nu mai este „cumpărăm mașina și ne ocupăm noi de ea”, ci „plătim lunar și externalizăm problema”.

Franța și Germania au și ele ponderi ridicate în zona de leasing operațional full service, de aproximativ 70%, respectiv 55% în segmentul corporativ. Europa de Est este mult în urmă, cu o pondere sub 20%.

Curiozitatea: mașina de firmă începe să semene cu un abonament

Leasingul operațional full service schimbă felul în care companiile privesc mașina. Pentru un client obișnuit, mașina poate fi emoție, statut sau proprietate. Pentru o flotă, este un instrument de lucru.

De aceea, multe firme preferă să nu mai cumpere mașina clasic. Plătesc o rată lunară, iar în pachet intră servicii precum mentenanța, anvelopele, asigurările, administrarea și riscul valorii de revânzare.

Cu alte cuvinte, firma nu mai trebuie să ghicească cât va valora mașina peste patru ani, cât va costa întreținerea sau ce probleme apar pe parcurs. Transformă totul într-un cost lunar mai predictibil.

Asta este miza reală: nu neapărat să fie mai ieftin în orice situație, ci să fie mai simplu, mai ușor de bugetat și mai puțin riscant.

De ce Europa merge pe leasing, iar SUA preferă creditul

Partea interesantă este că modelul european nu este universal. În Statele Unite, companiile preferă mai des creditul direct pentru flote sau achiziția clasică. Leasingul operațional există, dar nu are aceeași formă „all inclusive” ca în Europa.

În Europa, firmele au mers mai puternic spre externalizarea completă a flotei. În SUA, multe companii păstrează mai mult controlul direct asupra mașinilor.

Diferența arată că piața auto de companie nu funcționează la fel peste tot. Europa caută predictibilitate și servicii incluse. America rămâne mai apropiată de finanțarea clasică.

Electrificarea face leasingul și mai atractiv

Un motiv pentru care leasingul operațional poate crește și mai mult este electrificarea. Mașinile electrice schimbă calculele pentru flote: valoare de revânzare mai greu de estimat, baterii, infrastructură de încărcare, costuri noi și nevoi diferite de administrare.

Pentru o companie, asta poate deveni complicat. Dacă nu știi cât va valora o electrică peste câțiva ani sau cum evoluează tehnologia bateriilor, leasingul operațional devine mai comod. Riscul este împărțit sau preluat de compania de leasing, nu rămâne doar pe umerii firmei care folosește mașina.

Flote Auto notează că electrificarea remodelează economia leasingului prin modificarea valorilor reziduale și prin apariția unor servicii noi, precum încărcarea și gestionarea bateriilor.

Ce înseamnă asta pentru România

Pentru România și Europa de Est, diferența este mare. Dacă vestul Europei folosește leasingul operațional ca soluție standard pentru flote, la noi multe companii rămân mai apropiate de achiziție, leasing financiar sau administrare internă.

Dar direcția poate deveni tot mai relevantă. Mașinile sunt mai scumpe, tehnologia se schimbă rapid, iar valoarea de revânzare este tot mai greu de anticipat. Pentru o firmă, întrebarea nu mai este doar „ce mașină cumpărăm?”, ci „cât ne costă lunar mobilitatea fără bătăi de cap?”.

Olanda arată unde poate ajunge piața. Când peste 80% dintre vehiculele de companie sunt în leasing operațional, mesajul este clar: pentru multe firme, cea mai bună mașină de serviciu nu este cea pe care o deții, ci cea pe care nu trebuie să o administrezi tu.

Pentru mai mult context despre cum funcționează leasingul operațional full service, ce diferențe există între Europa, Statele Unite și piețele emergente, dar și de ce electrificarea schimbă calculele pentru companiile cu flote, puteți citi analiza realizată de Flote Auto.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE