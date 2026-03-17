Portugalia, liderul energiei ieftine din Europa

Potrivit calculelor jurnaliștilor Business Insider, în acest an prețul mediu al pieței pentru ziua următoare (PZU) a fost în România de 122,15 euro/MWh, în Polonia de aproximativ 125,20 euro/MWh, iar în Bulgaria de 120,98 de euro/MWh. Prin comparație, în Portugalia prețul a fost sub 47 euro/MWh, ceea ce o transformă în liderul european al energiei ieftine.

Mai mult decât atât, acolo prețurile energiei continuă să scadă. „Locuiesc jumătate din timp în Polonia și jumătate în Portugalia. Pe 8 ianuarie am primit de la operatorul EDP un SMS prin care eram informat că prețul energiei va scădea din nou, de această dată cu 4%. Îmi amintesc că acum trei ani au sărbătorit închiderea ultimei centrale pe cărbune”, a spus un cititor al publicației poloneze.

Pentru dezvoltarea economică, prețul energiei pentru companii este esențial.

Cu cât energia este mai ieftină, cu atât producția alimentară este mai ieftină, industriile energofage devin mai competitive și sunt atrase investiții în centre de date sau industrii tehnologice.

În Portugalia, prețul mediu al energiei pe piața de ziua următoare a fost în acest an de 46,71 euro/MWh, iar în Spania de 49,49 euro.

Prin comparație:

  • România – 122,15 euro/MWh
  • Polonia – 125,20 euro/MWh
  • Germania – 103,18 euro/MWh
  • Franța – 73,31 euro/MWh.
Țara din UE care are cea mai ieftină energie, iar prețurile continuă să scadă
Prețul mediu al energiei electrice în Europa pentru ziua următoare în perioada 1 ianuarie – 12 martie 2026. Sursa foto: businessinsider.com.pl

Secretul energiei ieftine: hidrocentralele

Portugalia produce aproximativ 80% din energie din surse fără emisii.

Structura producției este următoarea:

  • hidroenergie – 44%
  • energie eoliană – 31%
  • energie solară – 5%gaze – aproximativ 15,8%biomasă – aproximativ 4%.

Hidrocentralele sunt esențiale deoarece oferă o sursă stabilă de energie și pot echilibra producția variabilă din eolian și solar. În multe zile din iarnă, centralele pe gaz au funcționat doar câteva ore, iar uneori deloc în intervalul 8-19. În acele momente, prețul energiei a fost stabilit în principal de hidrocentrale și turbinele eoliene. Portugalia nu are centrale nucleare.

De ce și Spania are energie ieftină

Spania are o structură energetică ușor diferită, dar la fel de favorabilă prețurilor reduse.

Sursele de energie regenerabilă au reprezentat 62% din mixul energetic al Spaniei în acest an , hidroenergia contribuind cu 20,5%, iar turbinele eoliene – doar terestre, ca în Portugalia – cu 28,5%.

Energia solară a reprezentat 12% din producție.

Pe lângă energia hidroelectrică, sursele volatile de energie regenerabilă (eoliană și fotovoltaică) au fost stabilizate de energia nucleară (20%) și de energia pe bază de gaze (17,1%). Ultima, potențial mai scumpă, a afectat cu siguranță prețul mediu, dar, la fel ca în Portugalia, doar pentru o parte a zilei.

Cea mai mare producție de energie pe bază de gaze a avut loc pe 14, 16 și 19 ianuarie, între orele 18:00 și 23:00. În ultimele zile, unitățile pe bază de gaze au funcționat din nou la capacitate crescută, producând aproximativ 18-24% din energia sistemului. Acesta este un rezultat al reducerii capacității energiei nucleare, care a scăzut la o medie de aproximativ 16% în martie.

Ce lipsește altor țări pentru energie ieftină

Energia hidro și turbinele eoliene terestre sunt principalele ingrediente ale energiei ieftine.

Acest model necesită însă condiții geografice favorabile: munți și rezerve de apă pentru hidrocentrale, dar și vânt puternic și constant. Nu toate țările dispun de aceste condiții.

În multe cazuri, investițiile se îndreaptă spre energia eoliană offshore, care este mai scumpă din cauza costurilor ridicate de construcție.

Posibile alternative: hidrogenul verde

O alternativă discutată pentru viitor este utilizarea hidrogenului verde.

Energia eoliană offshore ar putea produce hidrogen atunci când există exces de electricitate, iar acesta ar putea fi ulterior utilizat pentru generarea de energie.

Cercetători din Coreea de Sud au dezvoltat recent un catalizator pe bază de cupru, magneziu și fier care transformă dioxidul de carbon în monoxid de carbon la temperaturi mult mai scăzute decât tehnologiile actuale. Noul catalizator funcționează la aproximativ 400°C și este cu până la 1,5 ori mai eficient decât soluțiile comerciale existente.

Totuși, aceste tehnologii sunt încă în faza de dezvoltare și nu sunt implementate la scară industrială.

Între timp, multe economii europene trebuie să facă față unor prețuri ridicate la energia electrică.

Una din cinci familii din România ajunge sub pragul de sărăcie din cauza facturilor la energie

Aproximativ 21,1% dintre gospodăriile din România ajung sub pragul de sărăcie după plata facturilor la energie. Asta arată raportul anual publicat de Observatorul Român al Sărăciei Energetice (ORSE).

Datele arată că povara costurilor cu energia continuă să afecteze puternic nivelul de trai, în special în mediul rural și în locuințele individuale.

Nici nu e de mirare, având în vedere că energia electrică s-a scumpit cu 56,92% în februarie 2026, cea mai mare scumpire din ultimul an, după eliminarea schemei de plafonare.

Specialiștii spun că problema nu poate fi rezolvată doar prin reducerea temporară a facturilor. Experții recomandă investiții în eficiența energetică a locuințelor, extinderea infrastructurii energetice moderne și programe de sprijin mai flexibile pentru populația vulnerabilă.

