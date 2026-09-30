Sectorul Suplacu de Barcău - Chiribiș din Autostrada A3 Transilvania va fi inaugurat pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, marcând încheierea unei istorii lungi de șantiere abandonate și promisiuni neonorate.

România sărbătorește 1 Decembrie cu deschiderea unui nou tronson de autostradă

Lucrările pe cei 26,35 de kilometri ai autostrăzii A3, situat la limita dintre județele Sălaj și Bihor, au depășit pragul de 90%, potrivit secretarului de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Șantierul intră în linie dreaptă pentru deschiderea circulației.

„De 1 Decembrie, circulăm pe autostradă între Suplacu de Barcău și Chiribiș! (...) Ne propunem să sărbătorim împreună Ziua Națională a României prin deschiderea circulației pe această autostradă mult așteptată”, a anunțat miercuri, 30 septembrie, secretarul de stat pe pagina sa de Facebook.

Lucrările sunt realizate de compania Erbașu, care este al patrulea constructor care lucrează pe această bucată de autostradă în cei 22 de ani trecuți de la prima cupă de excavator.

Principalele lucrări aflate în lucru

Atenția este concentrată acum pe ultimele finisaje din zona viaductului Suplacu de Barcău și pe finalizarea pasajelor peste autostradă.

„Avem deja asfaltul final de uzură pe 20 dintre cei 26 de kilometri, iar constructorul se concentrează acum pe ultimele lucrări, în special în apropiere de Suplacu de Barcău, în zona fostului câmp de sonde petroliere și în apropierea celebrului viaduct de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău”, a mai adăugat oficialul de la mInisterul Transporturilor.

Horațiu Cosma susține că „mai este puțin” până la deschidere, precizând că se lucrează și la ultimele două pasaje peste autostradă, la umpluturile de pământ și asfaltul final.

O lucrare începută în urmă cu peste 20 de ani

Proiectul autostrăzii a început în urmă cu foarte mulți ani. În noiembrie 2003, Guvernul condus de Adrian Năstase a aprobat contractul pentru construcția Autostrăzii Transilvania A3 (415 km, între Brașov și Borș) prin încredințare directă (fără licitație publică - n.r.) către compania americană Bechtel, pentru o sumă estimată inițial la 2,2 miliarde de euro.

Contratul cu Bechtel a fost reziliat definitiv în cele din urmă în 2013, iar statul român plătise peste 1,4 miliarde de euro pentru a primi doar 52 de kilometri de autostradă finalizați: tronsonul Câmpia Turzii-Gilău. Restul șantierelor au fost abandonate pentru mulți ani, iar ulterior au trebuit relicitate de la zero, la prețuri mult mai mari.

Compania Erbașu este al patrulea constructor de pe lotul dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș.