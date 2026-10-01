Alfie Goddard, un tânăr de 25 de ani din Marea Britanie, a murit după ce a ingerat o cantitate letală de cofeină. Tribunalul din Essex a stabilit recent că decesul a fost neintenționat, a relatat The Mirror.

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Alfie Goddard a decedat la 28 octombrie 2025 în urma unei supradoze de cofeină. Cazul a fost analizat de Tribunalul Coroanei din Essex, care a concluzionat că moartea a fost un accident.

Tânărul a consumat o cantitate mare de capsule cu cofeină înainte de a se prăbuși în stradă, în stare de confuzie. Martorii l-au observat mergând desculț și vomitând sânge.

Deși a încercat să sune singur la ambulanță, nu a reușit să explice clar situația din cauza unui episod psihotic sever. A fost transportat de urgență la spital, după ce martorii au sunat la Urgențe, însă medicii nu i-au mai putut salva viața.

Investigațiile ulterioare au arătat că nivelul de cofeină din sângele său era într-o concentrație letală. În camera sa, poliția a găsit mai multe ambalaje de suplimente alimentare care conțineau cofeină.

„Obiectele ridicate din apartamentul lui Alfie erau capsule care conțineau cofeină. În opinia mea, consumul acestora a declanșat comportamentul său inadecvat”, a declarat inspectorul de poliție din Essex, Tom Bastendorff.

Alfie suferea de mai multe afecțiuni, printre care tulburări din spectrul autist, ADHD, psihoză indusă de medicamente și schizofrenie paranoidă.

Potrivit surorii sale, Daisy, Alfie avea o „predispoziție către dependențe” și nu era conștient de riscurile asociate consumului excesiv de stimulente.

Vulnerabilitatea sa îl făcea să fie expus pericolelor, deoarece putea cumpăra liber orice dorea de pe internet. Comanda produse în cantități mari și devenea practic obsedat de diverse suplimente și alimente sănătoase, în ciuda eforturilor familiei de a-i limita consumul.

Familia și prietenii l-au descris pe Alfie ca fiind o persoană bună și empatică, dedicată. Totodată, au lansat un avertisment public cu privire la riscurile suplimentelor alimentare cu concentrație mare de cofeină, disponibile ușor online.

„Societatea trebuie să fie conștientă de pericolele pe care le implică astfel de produse”, au transmis aceștia.

În semn de omagiu, instituția International House, unde tânărul locuia, a inaugurat o grădină memorială dedicată lui.

„Tuturor celor care l-au cunoscut, Alfie le va lipsi enorm. În aceste momente dificile, gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii săi”, a transmis un reprezentant al instituției.

Specialiștii avertizează că reacțiile la cofeină diferă în funcție de genetică, vârstă și starea de sănătate.

În cazurile de sensibilitate crescută, chiar și doze mici pot provoca greață, tremur, insomnie sau tahicardie.

Cantitatea maximă recomandată pentru adulții sănătoși este de 400 mg pe zi, iar pentru femeile însărcinate sau persoanele sensibile, aceasta ar trebui redusă la 200 mg pe zi.