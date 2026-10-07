O Tesla Model 3 cumpărată nouă la finalul lui 2023 cu 41.890 de dolari s-a vândut după aproximativ 18 luni pentru doar 20.300 de dolari. Mașina avea 35.500 de mile, adică aproximativ 57.100 km, și nu fusese implicată în accidente. Diferența dintre prețul inițial și suma obținută la licitație a fost de 21.590 de dolari, adică peste 51%.

A pierdut peste jumătate din valoare în aproximativ un an și jumătate

Exemplarul este un Tesla Model 3 RWD din 2023, cumpărat nou în decembrie 2023. Conform stickerului original, mașina costase 41.890 de dolari.

În august 2025, proprietarul a pus-o la vânzare pe Cars & Bids, fără preț de rezervă. Licitația a atras 29 de oferte și s-a încheiat la 20.300 de dolari.

Asta înseamnă o pierdere de 21.590 de dolari, aproximativ 51,5% din prețul inițial.

Carscoops a remarcat cazul tocmai pentru viteza cu care mașina și-a pierdut valoarea, chiar dacă trebuie spus că cei 57.100 km parcurși în 18 luni reprezintă un rulaj destul de mare pentru vârsta ei.

Mașina nu fusese lovită și avea un singur proprietar

Modelul vândut era versiunea de bază cu tracțiune spate, motor electric de aproximativ 271 CP și baterie de 57,5 kWh.

Mașina avea plafon panoramic, scaune încălzite față și spate, ecran central de 15 inchi și jante de 18 inchi. Raportul Carfax indica un singur proprietar și fără accidente raportate.

Existau câteva defecte estetice minore, precum ciobituri pe capotă și bara față, urme în interior și un element de caroserie ușor nealiniat, dar nimic care să explice singur o depreciere de peste 20.000 de dolari.

De ce s-a depreciat atât de mult

Un factor important este apariția versiunii actualizate Model 3 „Highland”, care a adus un design revizuit, interior schimbat și alte îmbunătățiri. Odată cu apariția modelului nou, exemplarele din generația anterioară au devenit mai puțin atractive pe piața second-hand.

La asta se adaugă și deprecierea în general mai rapidă a multor mașini electrice, influențată de scăderile de preț ale modelelor noi, evoluția rapidă a tehnologiei și preocupările cumpărătorilor privind bateria.