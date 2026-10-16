Tesla Roadster 2026. Mașina care poate "zbura" este dotată cu propulsoare de rachete SpaceX și ajunge la 100 km/h într-o secundă

După aproape un deceniu de așteptare, amânări succesive și promisiuni neonorate, Tesla a organizat joi seară evenimentul oficial de prezentare pentru noua generație Tesla Roadster 2026. Fondatorul companiei, Elon Musk, a urcat pe scenă pentru a arăta publicului un supercar electric spectaculos, echipat cu un sistem de propulsoare dezvoltat în colaborare cu SpaceX, capabil să ridice vehiculul de la sol și să efectueze manevre aeriene pe distanțe scurte.

Tesla Roadster 2026 vine cu un model "Rocket"

Lansarea vine la finalul unei serii lungi de amânări. Prezentat inițial ca prototip în noiembrie 2017, modelul Roadster trebuia să intre în producția de serie încă din anul 2020. Termenul a fost împins succesiv în 2021, 2022, 2023, 2025 și ulterior reprogramat pentru toamna acestui an. Chiar și prezentarea recentă a suferit o decalare de două săptămâni din cauza condițiilor meteorologice, fiind amânată de la 1 octombrie până pe 15 octombrie, întrucât demonstrația din spațiul exterior necesita cer senin.

Marea atracție a serii a fost versiunea de top numită „Rocket”, un vehicul monopost echipat cu 10 propulsoare cu gaz rece, amplasate strategic în jurul caroseriei. Aceste duze de înaltă presiune folosesc aer comprimat alimentat de compresoare interne și generează o forță de peste 80 kN, suficientă pentru a compensa greutatea mașinii și pentru a permite decolări de scurtă durată sau manevre de stabilizare în aer.

Tesla Roadster 2026 accelerează de la 0 la 100 de km/h în mai puțin de o secundă

În cadrul demonstrației, prototipul a reușit o accelerație de la 0 la 96 km/h în doar 0,81 secunde, depășind limitele de aderență ale anvelopelor convenționale. Pentru a menține mașina lipită de carosabil la viteze mari sau chiar pentru a-i permite să ruleze pe suprafețe înclinate, Tesla a integrat și un sistem de aspirație cu ventilator sub șasiu, capabil să genereze o apăsare aerodinamică suplimentară de până la 2G.

Miliardarul american a explicat că tehnologia utilizată sfidează limitele fizicii automobilistice tradiționale, propulsoarele reîncărcându-și singure rezervele de aer comprimat pentru a putea fi utilizate repetat.

Trei variante de echipare și un nou termen de producție

Tesla a actualizat pagina oficială a modelului, unde sunt detaliate cele trei configurații disponibile:

Varianta Performance : modelul de intrare în gamă, cu patru locuri, direcție steer-by-wire și sistem de aspirație sub șasiu, fără propulsoare rachetă. Avansul necesar pentru rezervare este de 50.000 de dolari.

: modelul de intrare în gamă, cu patru locuri, direcție steer-by-wire și sistem de aspirație sub șasiu, fără propulsoare rachetă. Avansul necesar pentru rezervare este de 50.000 de dolari. Varianta Thrust : versiune cu două locuri, pregătită pentru pistă, echipată cu propulsoare cu gaz rece montate în partea din spate pentru o accelerație suplimentară. Rezervarea costă 250.000 de dolari.

: versiune cu două locuri, pregătită pentru pistă, echipată cu propulsoare cu gaz rece montate în partea din spate pentru o accelerație suplimentară. Rezervarea costă 250.000 de dolari. Varianta Rocket: versiunea extremă monopost, dedicată manevrelor aeriene, disponibilă doar pe bază de invitație directă din partea companiei.