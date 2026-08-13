Un parc uriaș, în inima Rivierei Ateniene

The Ellinikon Park va depăși ca dimensiune unele dintre cele mai faimoase parcuri din Europa. De exemplu, este cu aproximativ 40% mai mare decât Hyde Park din Londra (142 de hectare) și aproape la fel de mare ca Tiergarten din Berlin (210 hectare). Chiar și legendara oază urbană Central Park din New York, cu o suprafață de 341 de hectare, este doar de 1,7 ori mai întinsă decât viitorul parc grecesc.

Un aspect unic al proiectului este amplasarea sa, la malul mării, pe un sector de coastă de 2 kilometri, ceea ce îl diferențiază de majoritatea marilor parcuri europene, care sunt complet înconjurate de zone urbane. Noul parc din Elliniko va fi de patru ori mai mare decât viitoarea reamenajare a Golfului Faliro (54 de hectare), consolidându-și astfel poziția ca lider în categoria parcurilor urbane de coastă din Europa.

Elemente inovatoare pentru un viitor sustenabil

Proiectul The Ellinikon Park este gândit să fie un exemplu de sustenabilitate, integrând soluții de mediu avansate, potrivit unui studiu realizat de 1830 Lab pentru LAMDA Development, citat de Euronews. Printre principalele caracteristici ale parcului se numără:

Plantații masive: Se vor planta peste 30.000 de copaci și aproximativ 3 milioane de arbuști, cu un procent de peste 70% din suprafață dedicat spațiilor verzi. Vegetația va include peste 520 de specii de plante și animale, majoritatea fiind native sau adaptate mediului local.

Se vor planta peste 30.000 de copaci și aproximativ 3 milioane de arbuști, cu un procent de peste 70% din suprafață dedicat spațiilor verzi. Vegetația va include peste 520 de specii de plante și animale, majoritatea fiind native sau adaptate mediului local. Răcire naturală: Plimbările prin parc vor fi mai plăcute datorită «traseelor răcoroase», unde temperatura poate fi cu până la 4 grade Celsius mai mică decât în zonele pavate adiacente. Acest lucru este posibil datorită unui design termic atent, care a inclus simulări digitale ale microclimatului.

Plimbările prin parc vor fi mai plăcute datorită «traseelor răcoroase», unde temperatura poate fi cu până la 4 grade Celsius mai mică decât în zonele pavate adiacente. Acest lucru este posibil datorită unui design termic atent, care a inclus simulări digitale ale microclimatului. Sisteme avansate de apă: Parcul va include o stație de epurare capabilă să proceseze 7.000 de metri cubi de apă pe zi, un bazin de stocare cu o capacitate de 10.000 de metri cubi și un sistem inteligent de irigare care poate economisi până la 90% din apa utilizată, prin ajustarea consumului în funcție de condițiile meteorologice și nevoile vegetației.

Parcul va include o stație de epurare capabilă să proceseze 7.000 de metri cubi de apă pe zi, un bazin de stocare cu o capacitate de 10.000 de metri cubi și un sistem inteligent de irigare care poate economisi până la 90% din apa utilizată, prin ajustarea consumului în funcție de condițiile meteorologice și nevoile vegetației. Gestionarea apei pluviale: În parc se va implementa un sistem de colectare și utilizare a apei de ploaie, cu scopul de a gestiona 100% din precipitații pe terenul său. De asemenea, cursuri naturale de apă, precum pârâul Trachones, vor fi restaurate pentru a asigura protecția împotriva inundațiilor.

În parc se va implementa un sistem de colectare și utilizare a apei de ploaie, cu scopul de a gestiona 100% din precipitații pe terenul său. De asemenea, cursuri naturale de apă, precum pârâul Trachones, vor fi restaurate pentru a asigura protecția împotriva inundațiilor. Materiale locale și sustenabile: În construcția parcului se vor utiliza materiale naturale din Grecia, precum marmura din Kavala și Dionysos-Penteli, șist din Karystos și gresie din Mandra. De asemenea, materiale reciclate din fostul aeroport de pe amplasament vor fi reintegrate în designul parcului, reducând astfel amprenta ecologică a proiectului.

Deschidere planificată pentru 2027

Centrul parcului este programat să fie deschis publicului la începutul anului 2027, iar infrastructura completă va fi finalizată până în 2030. Dimitra Theochari, arhitectă și peisagistă implicată în proiect, a declarat că „parcul nu este doar un spațiu de recreere, ci și o infrastructură urbană esențială pentru a răspunde provocărilor climatice moderne”.

The Ellinikon Park va oferi o experiență unică, având în vedere integrarea elementelor de sustenabilitate, biodiversitate și confort termic, toate acestea fiind parte a viziunii ambițioase de a transforma Riviera Ateniană într-un etalon global pentru parcurile urbane. Cu o dimensiune și o infrastructură impresionantă, acest proiect promite să devină un punct de referință pentru viitorul urbanismului sustenabil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE