McCarrick ar fi agresat sexual un adolescent în timp ce era preot la New York, în anii 70. Acuzațiile au fost făcut publice în luna iunie de Cardinalul Timothy Dolan, actual arhiepiscop de New York. Din acel moment, mai mulți bărbați au susținut că preotul i-a forțat să se culce cu el la o casă de vacanță aflată pe plaja din New Jersey, în timp ce ei studiau teologia. Unul dintre ei susține că a fost agresat în timp ce era minor.

Anul trecut, cardinalul fost înlăturat din funcţie temporar până la finalizarea investigaţiei. De cealaltă parte, McCarrick a negat acuzațiile pe tot parcursul anchetei, scrie Agerpres.

Pedeapsa este definitivă, deci fără posibilitate de apel.

McCarrick a devenit preot în 1958 și a slujit în mai multe biserici din New York și New Jersey, înainte să devină arhiepiscop de Washington între 2001 și 2006.

Singurul caz de abandon al unui cardinal datează din 1927, când papa Pius al XI-lea acceptase demisia cardinalului francez Lois Billot, care renunţase de bunăvoie la toga de cardinal din motive politice.

Foto: EPA

