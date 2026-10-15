Finalizarea a două loturi din Autostrada A7 Bacău - Pașcani în 2026 depinde de fondurile de la buget: Avertismentul CNAIR

Deși lucrările pe primele două loturi ale Autostrăzii Moldovei A7 Bacău - Pașcani avansează, atingând un progres fizic de 70%, respectiv 60%, inaugurarea lor în anul 2026 rămâne sub semnul întrebării.

Avertismentul CNAIR

Este vorba despre loturile Săucești - Trifești, de 30,3 km, și Trifești - Gherăești/Mircești, în lungime de 18,99 km. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, avertizează că finalizarea celor aproape 50 de kilometri până la sfârșitul anului depinde direct de alocarea la timp a fondurilor de la bugetul de stat pentru lucrările executate după data de 31 august, dar și de condițiile meteorologice din perioada următoare.

Lucrările pe aceste loturi din Autostrada Moldovei au fost finanțate prin PNRR până la 31 august 2026, data-limită a programului. Pentru lucrările rămase, finanțarea trebuie asigurată de la bugetul de stat, iar CNAIR a solicitat alocarea sumelor necesare.

Cele două loturi de autostradă sunt realizate de Spedition UMB S.R.L., SA&PE Construct S.R.L. și Tehnostrade S.R.L., companii care formează grupul de firme UMB, controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu.

Lotul 1 Săucești - Trifești a ajuns aproape la 70%

Cristian Pistol preciza, pe 14 octombrie, că lotul 1 Săucești - Trifești, parte a autostrăzii Bacău – Pașcani, se apropie de 70%. Constructorul român este mobilizat în șantier cu 500 de muncitori și 350 de utilaje pentru a finaliza anul acesta lucrările pe cei 30,3 km. Antreprenorul lucrează acum la structura rutieră, poduri și spații de servicii, montarea sistemelor ITS și a parapetelor de protecție, precum și la trasarea marcajelor rutiere.

Finalizarea lotului depinde însă de asigurarea finanțării de la bugetul de stat și de condițiile meteorologice din următoarele luni.

„Finalizarea lotului 1 (Săucești - Trifești) anul acesta depinde, așadar, în foarte mare măsură atât de asigurarea acestei finanțări, cât și de condițiile meteorologice din următoarele luni. Voi comunica transparent, pe măsură ce lucrurile se clarifică, ce este realist să deschidem în 2026”, a spus Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Valoarea contractului este de 1,638 miliarde de lei, fără TVA.

Lotul 2 Trifești - Gherăești a ajuns la 60%

Pe sectorul cuprins între Trifești și Gherăești, în lungime de 18,99 km, grupul UMB are mobilizați 500 de muncitori și 300 de utilaje. „Progresul fizic a ajuns la 60%”, a precizat joi, 15 octombrie, Cristian Pistol.

El a adăugat că, în această etapă, activitățile se concentrează pe execuția structurii rutiere, pe lucrările la poduri și pasaje și pe amenajarea spațiilor de servicii. De asemenea, se montează sistemele inteligente de transport (ITS) și parapetele de protecție și se realizează marcajele rutiere.

Șeful CNAIR susține că UMB depune toate eforturile ca la finalul acestui an să fie dat în trafic și acest lot.

„La fel ca în cazul lotului 1 (Săucești - Trifești n.r.), finalizarea depinde însă de alocarea de la bugetul de stat a fondurilor pentru lucrările executate după 31 august - pe care CNAIR a solicitat-o - și de condițiile meteorologice din perioada următoare”, a concluzionat Cristian Pistol.

Valoarea contractului se ridică la 1,278 miliarde de lei, fără TVA.