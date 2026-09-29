Centrul German pentru Aeronautică și Spațiu a prezentat, pe 22 septembrie, la târgul internațional de tehnologie feroviară InnoTrans, desfășurat la Berlin, un concept revoluționar destinat transportului feroviar nocturn european. Proiectul de cercetare „ALISA” – prescurtare pentru „concept diferențiat, ușor și inovator de vagon de dormit” – redefinește modul în care călătorim pe timp de noapte.

Renașterea trenurilor de noapte

În ultimii ani, trenurile de noapte câștigă din nou popularitate în Europa, iar motivele sunt multiple: preocuparea pentru mediu și dorința de a folosi timpul călătoriei mai eficient și într-un mod mai confortabil. Totodată, cerințele pasagerilor au crescut, aceștia solicitând mai mult spațiu, intimitate și comoditate.

Centrul German pentru Aeronautică și Spațiu (DLR) a prezentat detaliile acestui proiect inovator finanțat de Ministerul Federal al Economiei și Energiei din Germania.

„Pentru a răspunde acestor cerințe, am abordat trenul de noapte ca pe un sistem integrat. Am folosit metode digitale de proiectare și construcții ușoare pentru a optimiza structura vehiculului, creând astfel baza unui tren atractiv pentru călători și eficient din punct de vedere operațional”, explică Nicolai Schmauder, coordonatorul proiectului din partea DLR.

Machetă Tren noapte ALISA. Foto: DLR

Trenul ALISA: mai confortabil și flexibil

Nucleul conceptului ALISA constă în trei vagoane etajate, permanent conectate între ele, cu o lungime totală de aproximativ 46 de metri. Ambele niveluri sunt complet accesibile, beneficiind de tehnologia inovatoare de șasiu mecatronic cu roți independente, dezvoltată de DLR, potrivit unui comunicat emis de aceștia.

Vagoanele pot fi configurate modular, permițând adaptarea lungimii trenului în funcție de sezon, cerere sau rută. Interiorul urmează același principiu: segmente standardizate permit amenajări variate, de la scaune clasice și fotolii rabatabile la cabine private sau compartimente pentru familii și persoane cu mobilitate redusă.

Crește capacitatea de transport a pasagerilor cu 40%

Construcția etajată a trenului aduce provocări legate de greutatea acestuia, însă echipa DLR a reușit să dezvolte un design ușor care maximizează capacitatea de transport. Structura vagonului a fost optimizată pentru a distribui în mod eficient sarcinile și forțele exercitate asupra acestuia.

Zonele supuse presiunilor mari au fost consolidate, iar cele mai puțin solicitate au fost reduse din punct de vedere al greutății. Materialele inovatoare, precum cele de tip sandwich – combinații de aluminiu și structuri de lemn sau faguri de aluminiu – au fost esențiale pentru această optimizare.

„Cu abordarea noastră axată pe construcții ușoare, am reușit să creștem capacitatea de transport a pasagerilor cu 40%, menținând aceleași limite de greutate pe axă, fără să compromitem confortul sau intimitatea”, detaliază Schmauder.

Trenul de noapte își schimbă interiorul pentru serviciile de zi

Designul interior al trenului ALISA a fost realizat de agenția TRICON, care a integrat soluții pentru diverse nevoi de călătorie. Mecanismele de transformare permit utilizarea cabinelor de dormit ca spații de relaxare pe parcursul zilei, făcând posibilă utilizarea trenului în regim mixt.

„Mecanismele de pliere și transformare permit utilizarea cabinelor de dormit ca zone de șezut pe timpul zilei, astfel încât același tren să poată fi folosit atât în traficul de noapte, cât și în cel de zi”, se arată în comunicat.