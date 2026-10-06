În 1961, 264 de locuitori de pe o insulă izolată au fost strămutați în Marea Britanie. Nu văzuseră niciodată o mașină sau un televizor

În mijlocul Oceanului Atlantic de Sud, la jumătatea distanței dintre Africa de Sud și Brazilia, se află Tristan da Cunha, considerată cea mai izolată insulă locuită din lume. Până în toamna anului 1961, cei 264 de comunitari duceau un trai extrem de simplu, ghidat exclusiv de agricultură și pescuit. Nu văzuseră în viața lor mașini, clădiri cu mai mult de un etaj, televizoare și nu foloseau banii, mâncarea fiind obținută prin muncă proprie și troc.

Liniștea acestei microsocietăți a fost zdruncinată violent pe 10 octombrie 1961, când vulcanul de pe insulă, adormit de peste un secol și jumătate, a izbucnit neașteptat. Crăpături adânci au apărut în pământ la doar câteva sute de metri de singura așezare, numită Edinburgh of the Seven Seas, relatează publicația BBC.

Oamenii au fugit în corturi și bărci de pescuit spre o insulă vecină, lăsând în urmă aproape tot ce aveau: de la haine groase până la lămpi sau arme de vânătoare. O navă olandeză aflată în trecere i-a salvat și i-a dus spre Anglia, aducându-i direct în centrul civilizației industriale britanice.

Șocul cultural din Marea Britanie

Găzduiți la o fostă bază militară de lângă Southampton, insularii s-au confruntat imediat cu rigorile și zgomotul vieții occidentale. Adaptarea s-a dovedit extrem de anevoioasă, deoarece mulți nu înțelegeau sistemul de impozitare, munca fixă de opt ore pe zi sau dependența de bani. Pentru niște oameni obișnuiți cu libertatea pescuitului și cu munca dictată de anotimpuri, rutina zilnică dintr-o fabrică sau birou era greu de suportat.

Membrii comunității s-au plâns, de asemenea, de clima rece, de poluarea din orașe și de bolile respiratorii de care nu suferiseră niciodată pe stânca lor vulcanică. Mai mult, obișnuiți cu o rată a infracționalității practic zero în insulă, au fost șocați când un tânăr din grup a fost atacat de doi huligani britanici pentru a-i fi furat ceasul.

Totuși, tinerii au descoperit și aspecte atractive ale culturii britanice: hainele moderne, muzica rock and roll și stilul de dans la modă în anii '60. Piesele muzicale ale unor artiști de country au devenit rapid favoritele tinerilor evacuați.

Votul secret și întoarcerea spre casă

Anexată de Marea Britanie în 1816 pentru a preveni o eventuală tentativă de eliberare a lui Napoleon Bonaparte de pe insula Sfânta Elena, Tristan da Cunha adăpostea în 1961 urmași ai marinarilor eșuați și ai unei mici garnizoane, împărțind doar șapte nume de familie. Deși autoritățile britanice au încercat în mai multe rânduri să îi convingă să rămână definitiv în Marea Britanie, atașamentul insularilor față de pământul natal a fost de neclintit.

În 1962, o echipă de geologi a mers pe insulă pentru a evalua riscurile. Deși vulcanul încă scotea fum, curgerile de lavă se opriseră în mare, iar căsuțele din piatră rămăseseră în mare parte intacte. În urma unui vot secret organizat de autoritățile britanice, 148 de insulari au votat pentru întoarcere și doar cinci împotrivă.