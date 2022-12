În cartea de memorii lansată recent la editura Humanitas, „Putea să fie altcumva”, fostul șef al DNA și fostul judecător de la Curtea Constituțională, Daniel Morar, alocă spații largi „ciocnirilor” sale cu reprezentanții serviciilor secrete. Libertatea a relatat zilele trecute câteva episoade dintre acestea.

Într-unul dintre capitolele de final ale cărții, Morar povestește cum și-ar fi dat seama cum are telefonul ascultat de SRI, după o „capcană” întinsă ofițerilor de informații. Se întâmpla în 2014, când Curtea declarase neconstituțională „Legea Big Brother”, prin care SRI era desemnată autoritate națională în domeniul securității cibernetice.

„Eu eram aproape sigur că telefonul meu îmi fusese deja pus sub ascultare în baza unui mandat de siguranță națională. Lucrasem cu ei, îi cunoșteam bine, erau previzibili șii acționau rudimentar. Am făcut un test simplu pentru a verifica. I-am spus soției mele, acasă la Cluj, că după ce mă întorc la București o să-i spun ceva prin telefon, iar această conversație trebuie să rămână între noi. Povestea spusă soției la telefon nu era reală, dar ei au căzut în cursă și, în perioada următoare, am aflat de la unul dintre jurnaliștii din anturajul SRI această poveste. Aveam feedbackul și confirmarea că îmi ascultau telefonul. Le-am trimis celor doi directori un mesaj, pe telefonul mobil al lui Coldea, în care le-am scris că sunt jalnici dacă atâta au înțeles ei în cei 25 de ani democrație, să urmărească un judecător pentru că nu le convin deciziile de el. Le-am mai scris că aștept ca la finalul interceptărilor să mă înștiințeze despre faptul că luaseră această măsură”, scrie Morar.

Recomandări Acuzată de Daniel Morar că „a implicat serviciile secrete în activitatea judiciară”, Laura Codruța Kovesi, însoțită de Parchetul European, spune: „Nu comentăm”

Schema pe care ar fi folosit-o SRI

Fostul judecător CCR precizează că nu a primit răspuns de la SRI. Dar pentru că era familiar cu practicile SRI, acesta dezvăluie și trucul prin care Serviciul l-ar fi folosit probabil pentru a obține mandat judecătoresc pentru a-i asculta telefonul: le-ar fi spus judecătorilor că numărul de telefon e al altei persoane sau că persoana care îl are nu a fost identificată.

„Serviciul nu mi-a comunicat niciodată că aș fi fost supravegheat. Presupun că nu au avut curajul să ceară judecătorilor ÎCCJ mandat pe numele meu pentru că nu puteau prezenta vreau motiv, așa că cel mai probabil, numărul meu de telefon fusese „atribuit” unei alte persoane sau prezentat ca neidentificat, spre a fi supus interceptării”.

Libertatea a solicitat reacții din partea SRI și SPP, în urma mai multor episoade povestite de Daniel Morar în cartea sa. Până la închiderea ediției, aceste reacții nu au venit, le vom publica în momentul în care le vom avea.



Citește alte dezvăluiri prezentate de Libertatea din cartea lui Daniel Morar:

NOI DEZVĂLUIRI. Serviciile secrete, amestecate în Curtea Constituțională a României. Colonel SPP: „Noi o vom putea alege președinte pe Livia Stanciu”

Recomandări Tolo: Lumină de la girofar. Incompetența brigăzii Iohannis, Ciucă, Aurescu și Bode a ajuns la nivel de sfidare

„Mi-ar displăcea teribil”. Cum s-a enervat președintele Iohannis când SRI a fost scos din dosarele penale. Mărturia scrisă a unui judecător

„Le-am transmis lui Maior și lui Coldea că urma să-i punem sub acuzare”. „Pe înregistrare, vocea lui Kovesi era ușor recognoscibilă”. Cartea plină de episoade de culise lansată de Daniel Morar

RĂZGÂNDIREA DOMNULUI LĂZĂROIU. Fostul judecător CCR îl confirmă pe Morar: „Am fost sunat să nu candidez”. Nu spune de către cine, dar adaugă: „Le-am spus celor de la SRI că vor lua plasă”



