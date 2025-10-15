Declarațiile acide ale lui Trump

Trump a declarat pentru CNN că forțele israeliene s-ar putea întoarce în străzi „imediat ce voi da eu ordinul”.

„Ce se întâmplă cu Hamas – asta se va lămuri rapid”, a declarat președintele într-o scurtă convorbire telefonică.

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin în contextul în care Israelul acuză Hamas, un grup etichetat drept organizație teroristă de guvernul SUA, că nu respectă acordul de predare a ostaticilor, vii și morți, ca parte a unui acord de încetare a luptelor din Gaza.

Acest lucru a provocat o furie crescândă în Israel, unde autoritățile au declarat către ONU că transporturile de ajutor umanitar care urmează să fie permise în Gaza vor fi reduse sau întârziate din cauza numărului mic de ostatici decedați predați. Dar până acum, armistițiul fragil a fost valabil.

Punctul 4 din planul de pace în 20 de puncte al lui Trump prevedea: „În termen de 72 de ore de la acceptarea publică a acestui acord de către Israel, toți ostaticii, vii și decedați, vor fi returnați”.

Ostaticii aflați în viață au fost eliberați

Până miercuri dimineață, toți cei 20 de ostatici israelieni în viață fuseseră returnați Israelului. Însă Hamas predase cadavrele a doar patru persoane, iar armata israeliană a declarat că una dintre ele nu aparține unui ostatic israelian.

Se așteaptă ca încă patru până la cinci cadavre să fie returnate în această seară , a declarat miercuri pentru CNN o sursă familiarizată cu situația.

Trump a remarcat că salvarea ostaticilor vii a fost una importantă. „Eliberarea celor 20 de ostatici a fost primordială”, a spus președintele SUA.

Ciocniri violente între Hamas și grupurile rivale

În zilele care au urmat eliberării ostaticilor, au izbucnit ciocniri violente între Hamas și grupurile rivale. A avut loc inclusiv un incident care a culminat cu o aparentă execuție publică.

Trump a avertizat anterior că Hamas trebuie să se dezarmeze sau „îi vom dezarma”. Planul său în 20 de puncte prevede un viitor în care Hamas este de acord să nu aibă niciun rol în guvernarea Fâșiei Gaza, care va fi demilitarizată și sub monitorizare independentă.

Însă administrația Trump a recunoscut că mai are de lucru pentru a rezolva viitorul Fâșiei Gaza și că acordul care a determinat eliberarea ostaticilor este doar prima fază.

Trump a declarat pentru CNN că, în acest moment, Hamas „intră și elimină bandele, bandele violente”.

„Fac cercetări în acest sens”, a spus el când a fost întrebat dacă era posibil ca Hamas să execute palestinieni nevinovați. „Vom afla mai multe. Ar putea fi vorba și de bande”, a adăugat el.

