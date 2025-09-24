Criticile lui Donald Trump la adresa ONU

Trump și-a început discursul lăudând Statele Unite și realizările personale. El a susținut că SUA trăiește o epocă de aur și a repetat afirmația sa contestată că ar fi pus capăt personal la șapte războaie, sugerând că acest lucru ar merita Premiul Nobel pentru Pace.

Donald Trump a criticat dur Organizația Națiunilor Unite, gazda evenimentului.

El a pus sub semnul întrebării scopul organizației, afirmând că aceasta are un potențial enorm, dar nu îl valorifică. Trump a acuzat ONU că se limitează la a scrie scrisori cu un ton puternic, fără a le da curs.

„ONU ar trebui să oprească invaziile, nu să le creeze și să le finanțeze”, a declarat Trump, referindu-se la ajutorul acordat solicitanților de azil care doresc să intre în SUA.

El a mers până acolo încât a criticat ONU pentru o scară rulantă defectă și un prompter care i-au perturbat vizita și discursul.

Atacuri la adresa aliaților europeni

Trump a rezervat poate cea mai dură critică pentru aliații săi europeni, atacând continentul pentru investițiile în energia regenerabilă și deschiderea frontierelor către migrație.

„Europa este în mare pericol. A fost invadată de o forță de imigranți ilegali cum nu s-a mai văzut niciodată… Atât ideile privind imigrația, cât și cele suicidale privind energia vor duce la moartea Europei de Vest”, a afirmat președintele SUA.

Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”
Recomandări
Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”

Trump a susținut, în mijlocul unor exclamații audibile, că schimbările climatice sunt „cea mai mare escrocherie perpetuată vreodată asupra lumii” și că împovărează țările europene cu costuri energetice ridicate în comparație cu combustibilii fosili.

Avertismentul lui Trump privind Rusia

În ceea ce privește politica externă, Trump a lansat un avertisment substanțial legat de războiul Rusiei în Ucraina.

El a declarat că refuzul președintelui Putin de a pune capăt conflictului „nu face Rusia să arate bine”.

Trump a afirmat că SUA este pregătită „să impună o rundă foarte puternică de tarife” pentru a pune capăt vărsării de sânge.

În același timp, el a cerut națiunilor europene să înceteze să mai cumpere energie rusească, susținând că a aflat doar cu două săptămâni în urmă că unele țări fac acest lucru.

În practică, Ungaria și Slovacia sunt singurele cumpărătoare europene substanțiale de petrol rusesc. Diplomații susțin că Trump se ascunde în spatele acestui fapt pentru a nu impune sancțiuni secundare Indiei și Chinei, care cumpără cantități uriașe de energie rusă ieftină.

Reacții internaționale la discursul controversat ținut de Trump

Discursul lui Trump a fost primit cu reacții mixte. În timp ce susținătorii săi l-au văzut ca pe o expunere directă a viziunii sale asupra lumii, criticii l-au considerat ca fiind lipsit de coerență.

În urmă cu șase ani, publicul ONU a râs la afirmațiile uneori nefactuale ale lui Trump; în acest an, l-au ascultat în mare parte în tăcere.

„Sunt foarte bun la chestiile astea”, le-a spus Trump liderilor mondiali. „Țările voastre se duc de râpă”.

CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Amenințări cu atac armat pe adresa mai multor școli și spitale: „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează"
BREAKING NEWS
Știri România 09:26
Amenințări cu atac armat pe adresa mai multor școli și spitale: „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează"
Poluare masivă în București după incendiul la depozitul Antrefrig. Senzorii au înregistrat valori alarmante. „Miroase ca un mix între păcură și sulf"
Știri România 08:45
Poluare masivă în București după incendiul la depozitul Antrefrig. Senzorii au înregistrat valori alarmante. „Miroase ca un mix între păcură și sulf"
Mara Bănică, dezamăgită de Anda Adam la Asia Express 2025: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă"
Stiri Mondene 09:26
Mara Bănică, dezamăgită de Anda Adam la Asia Express 2025: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă"
Roxana Nemeș a născut. Prima imagine cu gemenii vedetei: „Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre"
Stiri Mondene 09:17
Roxana Nemeș a născut. Prima imagine cu gemenii vedetei: „Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre"
„Mamă, e ceva incredibil aici!" » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
GSP.ro
„Mamă, e ceva incredibil aici!" » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
GSP.ro
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 23 sept.
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Politică 23 sept.
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
