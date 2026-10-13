Trump îi numește „țicniți” pe cei care susțin că Rusia și China au ajutat Iranul în războiul cu SUA

Președintele american Donald Trump a declarat că nu crede că Rusia și China ajută Iranul în războiul din Orientul Mijlociu. Afirmațiile vin în contextul informațiilor potrivit cărora entități chineze și ruse ar fi furnizat Teheranului informații pentru atacuri împotriva trupelor americane. „Au prea mult de pierdut și am afla despre asta foarte repede”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social, potrivit AFP.

Trump nu crede că Rusia și China ajută Iranul: „Au prea mult de pierdut”

Președintele american Donald Trump a declarat luni că nu crede că Rusia și China ajută Iranul, afirmând că cele două țări „au prea mult de pierdut”.

Declarațiile vin în contextul presiunilor asupra liderului de la Casa Albă, după apariția unor informații potrivit cărora entități chineze și ruse ar fi furnizat Iranului informații pentru atacuri împotriva trupelor americane.

Răspunzând comentariilor potrivit cărora China și Rusia ar sprijini Iranul, Trump a scris într-o postare pe platforma Truth Social: „Dacă o fac, este la un nivel foarte scăzut, dar nu cred deloc că o fac”. „Au prea mult de pierdut și am ști despre asta, și am afla foarte repede!”, a adăugat președintele american.

Trump avertizase Rusia și China în legătură cu vânzarea de arme către Iran

În iulie, Trump a declarat că nu crede că Rusia și China vând arme Iranului și a avertizat că, în cazul în care ar face acest lucru, „ar fi foarte rău pentru ele”.

China și Rusia mențin relații strânse cu Iranul, însă au evitat să se implice direct în războiul din Orientul Mijlociu, început pe 28 februarie, odată cu atacurile americane și israeliene.

De la izbucnirea conflictului, Rusia a trimis ajutoare umanitare Iranului, dar nu a anunțat oficial alte forme concrete de sprijin.

Kremlinul a negat informațiile apărute în presa americană potrivit cărora Moscova ar fi transmis Iranului informații sensibile, inclusiv despre pozițiile navelor de război și ale aeronavelor americane din regiune.

China a condamnat atacurile SUA și Israelului, dar a criticat și Iranul

China a condamnat ferm atacurile Statelor Unite și Israelului, criticând în același timp atacurile Iranului asupra statelor din Golf și blocarea Strâmtorii Ormuz.

Beijingul a furnizat anterior Iranului drone, precum și echipamente care pot fi utilizate atât în scopuri civile, cât și militare.

China a negat informațiile potrivit cărora cea mai mare companie de semiconductori a țării, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), ar fi trimis Iranului echipamente pentru fabricarea cipurilor.

Rusia și China au fost, de asemenea, acuzate că ajută Iranul să ocolească sancțiunile internaționale care vizează vânzările sale de petrol.

Donald Trump a adoptat frecvent un ton mai conciliant față de președintele chinez Xi Jinping și omologul său rus, Vladimir Putin, decât față de unii dintre aliații Washingtonului.