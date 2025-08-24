Întrebat despre eficacitatea sancțiunilor, Vance a răspuns: „Nu, sancțiunile nu sunt excluse. Dar vom lua aceste decizii de la caz la caz. Ce credem că va exercita de fapt presiunea necesară pentru a-i aduce pe ruși la masa negocierilor?”

El a adăugat că Rusia nu pare interesată de un armistițiu în acest moment, dar SUA insistă în continuare pentru încetarea ostilităților.

Președintele Trump s-a întâlnit recent cu Vladimir Putin în Alaska pentru a discuta despre încheierea conflictului. Liderul de la Casa Albă a declarat că îi va acorda lui Putin „câteva săptămâni” înainte de a lua o decizie privind eventuale sancțiuni.

„Atunci voi lua o decizie cu privire la ceea ce vom face. Va fi o decizie foarte importantă. Și anume dacă vom impune sancțiuni masive, tarife masive sau ambele. Sau nu facem nimic și spunem că este lupta voastră?”, a afirmat Trump.

Vance susține că Rusia a făcut deja concesii semnificative în cadrul negocierilor cu președintele Trump. Potrivit vicepreședintelui, administrația americană se concentrează în prezent pe găsirea unei soluții diplomatice.

„Ei nu doresc un armistițiu din motive complicate. Noi, desigur, am insistat pentru un armistițiu. Dar, repet, nu controlăm acțiunile Rusiei. Dacă am fi controlat, războiul s-ar fi terminat acum șapte luni. Ceea ce cred însă este că avem în continuare multe cărți în mână. Președintele Statelor Unite are încă multe cărți de jucat pentru a exercita presiuni în vederea încheierii acestui conflict, și asta vom face.”, a afirmat vicepreședintele.

Oficialul american a subliniat că SUA încearcă să negocieze atât cu Rusia, cât și cu Ucraina pentru a ajunge la un compromis care să pună capăt războiului. Cu toate acestea, Moscova a transmis recent semnale că intenționează să încetinească negocierile.

Președintele american s-a întâlnit luni și cu ucrainean Volodimir Zelenski, precum și cu alți lideri europeni. În urma acestor discuții, Trump a anunțat că va încerca să organizeze o întrevedere între Putin și Zelenski.

Administrația de la Washington consideră că prelungirea conflictului nu este în interesul niciuneia dintre părți. „Nu credem că este în interesul Rusiei sau al Ucrainei să continue. Așadar, vom continua să insistăm pentru o soluție diplomatică”, a concluzionat vicepreședintele Vance.

