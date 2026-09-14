Preşedintele american Donald Trump, aflat duminică în Irlanda pentru a participa la campionatul de golf Irish Open, a declarat că Statele Unite ar putea rămâne în Iran pentru a „păstra petrolul”, comparând situaţia cu intervenţia SUA în Venezuela, potrivit Reuters.

Trump spune că războiul se va încheia până la sfîrșitul anului iar prețul benzinei va scădea brusc

Trump a precizat că se aşteaptă ca războiul din Iran să se încheie în acest an, posibil imediat după alegerile de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie în Statele Unite. Totodată, el a afirmat că preţul benzinei „va cădea ca o piatră” odată ce conflictul cu Iranul va lua sfârşit, acuzând anterior Ucraina pentru creşterea preţurilor la motorină din cauza atacurilor asupra rafinăriilor ruseşti, potrivit News.ro.

Tulburările recente din Orientul Mijlociu continuă să influenţeze pieţele petroliere, comercianţii anticipând o creştere a preţurilor după un atac asupra unui oleoduct saudit. În acest context, Trump a subliniat că va accepta doar „acordul potrivit” cu Iranul, respingând orice compromis „care nu este bun”. El a susţinut, de asemenea, că Iranul „solicită constant” negocieri de pace, deşi autorităţile de la Teheran au negat anterior aceste afirmaţii.

Trump ia în calcul „să păstreze” petrolul iranian

Preşedintele american a adus în discuţie şi o altă posibilitate, aceea de a menţine un dialog cu Iranul, făcând referire la acordul SUA cu Venezuela din august. „În cele din urmă, ne vom retrage (din Iran), cu excepţia cazului în care decidem să rămânem şi să păstrăm petrolul, la fel ca în Venezuela”, a spus Trump, menţionând că veniturile obţinute din Venezuela „au acoperit de mai multe ori costurile războiului”.