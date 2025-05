„Zbura” pe Via Veneto cu o bucată de istorie între picioare

Bărbatul a încercat să fure coloana miercuri seară, 21 mai, în apropierea Ambasadei SUA.

Tânărul le-ar fi spus agenților că a luat bucata de coloană „ca suvenir”. Nu e clar dacă a cumpărat-o de la cineva sau pur și simplu a sustras-o. Autoritățile nu i-au făcut public numele, dar au anunțat că este cercetat pentru „dobândirea de bunuri culturale furate”. Deocamdată, nu a fost pus sub acuzare oficială.

Rome police stopped a German tourist as he transported the marble base of a Roman column on an electric scooter in the city centre.https://t.co/NYNA1yqtQf — Wanted in Rome (@wantedinrome) May 22, 2025

Artefactul cântărește 30 de kilograme și este o bază de coloană din marmură, despre care autoritățile italiene spun că are o importanță istorică majoră. Specialistul arheologic al orașului a declarat că obiectul este „de interes istoric” și că se analizează în continuare locul exact de unde a fost luat.

Nu e primul turist care uită unde se află

Autoritățile italiene se confruntă de ani buni cu turiști care tratează monumentele istorice ca pe un parc de distracții. Unii au fost filmați mergând cu trotineta sau chiar cu o mașină de lux pe treptele spaniole. Alții au zgâriat inițiale pe Colosseum sau au intrat cu mopedul în ruinele antice de la Pompei.

În februarie, un turist din Noua Zeelandă a fost amendat după ce a sărit în fântâna Trevi. Iar la începutul lunii mai, un american a ajuns de urgență la spital după ce a încercat să sară gardul de la Colosseum și a fost străpuns de o țepușă, mai scrie sursa citată.

Artefactul luat de pe stradă va fi analizat de experți, iar tânărul riscă dosar penal pentru suvenirul ales prost.

