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„Micuțul se uită la noi. Du-te la mămica ta!”. Turiștii au filmat momentul când au fost înconjurați de 4 urși, în Munții Tatra

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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Unul dintre cei patru pui de urs brun (Anita, Alexandra, Chance și Thomas) de la sanctuarul de urși Libearty din România se plimbă după ce a fost eliberat într-un țarc din parcul zoologic Sainte-Croix din Rodos, în nord-estul Franței, pe 7 august 2026.
Pui de urs în pădure, Foto: AFP
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O ursoaică și cei trei pui ai săi au fost filmați traversând o potecă turistică din Parcul Național Tatra, iar momentul a devenit viral pe rețelele sociale, notează portalul polonez Onet. Unul dintre pui s-a oprit pentru a-i „măsura” pe turiștii care îl filmau.

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Un moment neașteptat a fost surprins în Munții Tatra, unde patru urși au fost văzuți plimbându-se pe o potecă turistică.

Unul dintre pui s-a oprit pentru câteva clipe și a privit cu mare „curiozitate” către turiștii care îl filmau.

Întâlnire inedită cu urșii: mama și cei trei pui

Într-o înregistrare devenită virală pe rețelele sociale, publicată pe contul „Tatry Official”, se observă o ursoaică alături de cei trei pui ai săi în timp ce traversează o potecă din Parcul Național Tatra.

Clipul este însoțit de descrierea „Patru motive pufoase pentru care Tatra continuă să ne surprindă”.

La un moment dat, unul dintre urși s-a oprit o clipă și i-a privit pe turiștii care îl filmau. „Micuțul se uită la noi. Du-te la mămica ta!”, se aude în videoclip.

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„Priviți cât de cuminți sunt!”

Filmarea a stârnit reacții entuziaste printre internauți. „Superb! Priviți ce cuminți sunt”, „Cât de drăguți!”, „Ce bine se țin pe poteca marcată. Ar trebui să fie un exemplu pentru unii turiști” sau „Ce liniștit s-a dus la mama lui” sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori.

Munții Tatra reprezintă sectorul cel mai înalt al lanțului montan carpatic, grupa Carpaților de Vest. Se întinde la granița dintre Slovacia și Polonia, cea mai mare parte a masei montane revenindu-i primei. Cel mai înalt punct este vârful Gerlachovský, 2.655 de metri altitutide, din partea slovacă. În Polonia altitudinea maximă este atinsă în unul din vârfurile muntelui Rysy de 2.499 metri.

„Păstrați-vă clamul, evitați mișcările bruște și sunetele puternice”

În cazul unei întâlniri neașteptate cu un urs, autoritățile din Parcul Național Tatra recomandă păstrarea calmului, evitarea mișcărilor bruște și a sunetelor puternice care ar putea speria animalul.

Cel mai bine este să vă retrageți încet, fără a întoarce spatele, și să nu vă apropiați de animal în niciun caz.

Astfel de întâlniri sunt relativ frecvente în parcul național Tatra, unde fauna sălbatică include nu doar urși, ci și căprioare, cerbi sau, mai rar, râși.

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Tags: Urși Cehia
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