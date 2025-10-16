Zelenski se va întâlni cu Trump la Washington, la invitația Casei Albe, vineri, pe 17 octombrie. Vizita marchează cea de-a cincea întâlnire față în față a celor doi lideri de când Trump a revenit la conducerea țării, în ianuarie.

Zelenski și Trump s-au întâlnit ultima dată la New York, în timpul Adunării Generale a ONU, pe 23 septembrie.

Întrebat despre agenda vizitei iminente a lui Zelenski, Donald Trump a spus că vor discuta despre strategia Ucrainei de a muta războiul pe teritoriul Rusiei.

„Ei vor să treacă la ofensivă. Voi lua o decizie în această privință, dar ei vor să treacă la ofensivă și va trebui să luăm o hotărâre”, le-a spus Trump jurnaliștilor, în Biroul Oval.

Președintele american nu a dat detalii despre cum ar putea arăta aceste tactici „ofensive”, deși anterior a sugerat posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, capabile să lovească ținte la o distanță cuprinsă între 1.600 și 2.500 de kilometri.

Donald Trump a mai spus că Statele Unite „analizează și alte opțiuni” în afară de Tomahawk, fără a preciza despre ce este vorba.

În declarațiile sale, președintele american a pus, de asemenea, la îndoială forța militară a Rusiei.

Într-un comentariu adresat președintelui Vladimir Putin, Trump a îndemnat Rusia să încheie un acord de pace și a afirmat că războiul prelungit dăunează imaginii Moscovei ca mare putere.

„Și tot ce vrem de la președintele Putin este următorul lucru: să înceteze să mai omoare ucraineni și să înceteze să mai omoare ruși, pentru că omoară mulți ruși. Din nou, asta nu-l face să arate bine”, a spus Trump.

„Războiul Rusia-Ucraina ar fi trebuit să-l câștige într-o săptămână, iar acum intră în al patrulea an. Asta nu face ca această mare așa-zisă mașinărie de război să arate bine. Dar ar putea ajunge la o înțelegere. Noi suntem dispuși să ajungem la o înțelegere. Am crezut că aveam deja un acord”, a continuat președintele SUA.

Donald Trump a făcut aluzie la summitul său din august cu Putin, în Alaska, pe care l-a prezentat atunci drept un progres major în procesul de pace, deși nu s-a ajuns la niciun acord de încetare a focului.

După întâlnire, negocierile de pace s-au prăbușit, în principal din cauza refuzului Kremlinului de a se întâlni cu Volodimir Zelenski.

Cu toate acestea, în declarațiile sale din 15 octombrie, Trump a pus amânarea pe seama ostilității personale dintre Putin și Zelenski, spunând că „ura dintre cei doi lideri” reprezintă „un obstacol” în calea procesului de pace.

Întâlnirea dintre Trump și Zelenski are loc după două convorbiri telefonice între cei doi lideri, legate de apărarea antiaeriană a Ucrainei și de capacitățile sale cu rază lungă de acțiune, în contextul intensificării atacurilor rusești.

Deși Kremlinul a susținut că furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina ar reprezenta o escaladare dramatică a războiului la scară largă, Rusia folosește în mod regulat rachete cu rază lungă pentru a bombarda orașele și infrastructura critică ucraineană.

„Vedem și auzim că Rusia se teme ca americanii să ne furnizeze Tomahawk-uri, ceea ce arată că un asemenea tip de presiune ar putea fi eficient în obținerea păcii”, a declarat Zelenski în discursul său de duminică seară.

