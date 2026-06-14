UDMR nu-l va susține pe Adrian Veștea dacă nominalizarea lui ar duce la ruperea PNL: „Nu dorim”

„Noi am avut azi o discuție, nu am luat o decizie pentru că nu avem destule informații. Trebuie să vedem ce guvern dorește și ce majoritate. E foarte important ce majoritate dorește sau ce se conturează sau dacă contează pe sprijinul partidului, pentru că ar fi firesc să fie susținut de PNL”, a explicat Turos Lorand.

UDMR evită să ia parte la o eventuală criză internă în PNL. „Nu dorim, dacă această nominalizare ar fi ruperea PNL, nu dorim să facem parte din acest exercițiu. Liberalii au un cuvânt important de spus în ce se va întâmpla. În momentul de față nu știm dacă partidul îl susține, ce program de guvernare va avea, cu ce cabinet vrea să lucreze. Vom lua decizia după ce primim aceste informații”, a adăugat senatorul UDMR.

Deocamdată, decizia finală a UDMR privind susținerea lui Adrian Veștea rămâne în așteptarea detaliilor clare despre planurile acestuia.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe Adrian Veştea. Veştea a precizat că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că îşi doreşte un guvern politic, care să îşi asume reforme reale.

Întrebat dacă se teme că va fi exclus din partid în urma Biroului Politic Național organizat de partidul liberal pe 15 iunie, la ora 17:00, Veștea s-a arătat încrezător că nu va fi cazul de așa ceva. Adrian Veștea nu se teme că va fi exclus din PNL.