UEFA: „O figură excepțională, al cărei impact va dăinui”

UEFA a confirmat decesul lui Mircea Lucescu, care s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a transmis un mesaj puternic despre moștenirea lăsată de antrenorul român.

We are deeply saddened to learn that the great Mircea Lucescu has passed away aged 80.



UEFA president Aleksander Čeferin has paid tribute to "one of the games true originals – a man of rare football intellect, remarkable dignity and passion."



🔗 https://t.co/OoaSRWfphX pic.twitter.com/FwTjgVb2PT — UEFA (@UEFA) April 7, 2026

„Fotbalul european și mondial au pierdut o figură excepțională, a cărei influență, statură și moștenire vor dăinui pentru generațiile viitoare. Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai originali oameni ai jocului”, a declarat acesta.

Oficialul a continuat cu un portret al lui Lucescu, descriindu-l drept „unul dintre cei mai originali oameni ai jocului – un om cu o inteligență fotbalistică rară, demnitate remarcabilă și pasiune”, adăugând că „contribuția sa la acest sport este greu de pus în cuvinte”.

Aproape 50 de ani de antrenorat și 35 de trofee

Mesajul UEFA evidențiază și respectul de care se bucura în întreaga lume a fotbalului: „De-a lungul unei cariere extraordinare, a câștigat admirația și respectul întregii comunități fotbalistice prin cunoștințele, leadershipul și devotamentul său profund față de valorile reale ale jocului”.

Mircea Lucescu a avut o carieră de antrenor care s-a întins pe 47 de ani și a inclus echipe din Italia, Turcia, Ucraina și Rusia, dar și naționala României. În total, a câștigat 35 de trofee, atât la nivel intern, cât și european, iar cel mai lung și de succes mandat a fost la Șahtior Donețk, unde a stat 12 ani și a câștigat Cupa UEFA în 2009, plus opt titluri interne. Ulterior, a mai câștigat un titlu și cu Dinamo Kiev, în 2021.

UEFA subliniază influența directă pe care Mircea Lucescu a avut-o asupra oamenilor din jurul său: „Prezența sa a modelat echipe, a inspirat jucători și colegi și a lăsat o amprentă durabilă asupra fotbalului, dincolo de teren”.

Mircea Lucescu a scris istorie ca antrenor și ca jucător

Înainte de cariera de antrenor, Lucescu a fost un jucător important pentru Dinamo București, cu care a câștigat șapte titluri și o Cupă a României. A fost, de asemenea, un om de bază în echipa națională a României timp de peste un deceniu și a fost căpitan la Cupa Mondială din 1970, din Mexic.

Lucescu și-a început cariera de antrenor în 1979, la doar 34 de ani, la Corvinul Hunedoara. A condus apoi naționala României, pe care a calificat-o la EURO 1984, prima participare din istorie. Au urmat experiențe în Italia, la Pisa, Brescia, Reggiana și Inter Milano, dar și în Turcia, unde a antrenat Galatasaray și Beșiktaș. La Galatasaray a câștigat Supercupa UEFA în anul 2000.

Ultimul rol al lui Mircea Lucescu a fost chiar la naționala României, scrie UEFA. Luna trecută, el a devenit cel mai vârstnic antrenor activ din fotbalul de elită, conducând echipa într-un meci de baraj pentru Cupa Mondială împotriva Turciei, la 80 de ani și 240 de zile. A fost meciul cu numărul 1.687 dintr-o carieră impresionantă.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București. Trupul neînsuflețit va fi depus joi, 9 aprilie, la Arena Națională, pentru ca toți cei care l-au admirat să îi poată aduce un ultim omagiu. Ulterior, Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE