Accident grav pe autostrada A1 în județul Arad: șapte persoane au ajuns de urgență la spital după un carambol cu cinci mașini la Șagu

Şapte persoane au ajuns la spital în urma unui accident grav, produs vineri noaptea, la ora 1.00, pe autostrada A1, în judeţul Arad, la kilometrul 530. Cinci vehicule, dintre care trei autoturisme şi două autoutilitare, au fost implicate în coliziune. În total, 12 persoane au fost implicate în carambolul din Arad.

Cinci mașini au fost implicate în carambolul de pe A1

În carambolul de pe A1, în Arad, au fost implicate cinci autoturisme. Pentru moment, nu se cunosc detalii despre circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier. La faţa locului au intervenit Detaşamentul de Pompieri Arad cu o autospecială de intervenţie, două ambulanţe SMURD şi o autospecială pentru transportul victimelor multiple. Salvatorii au asigurat şi măsurile de prevenire a incendiilor.

„La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, cu o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple”, a transmis ISU Arad, potrivit portalului de știri locale Criticarad.ro.

12 persoane au fost implicate în carambolul din Arad, 7 au ajuns de urgență la spital

Cinci mașini au fost implicate în carambolul de pe A1, în Arad. În autoturisme se aflau, în total, 12 persoane. Șapte dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate de urgență la spital.

„În accident au fost implicate 12 persoane, dintre care 7 au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale suplimentare, toate cele 7 victime fiind conştiente şi cooperante. Printre victime nu s-au aflat minori”, a mai transmis ISU Arad.