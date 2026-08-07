Arma folosită de adolescent îi aparținea bunicului său

Băiatul a folosit un pistol de 9 mm ce aparținea bunicului său și avea asupra sa cel puțin 34 de gloanțe suplimentare. Atacul a durat aproximativ o oră, timp în care elevul ar fi țintit în special profesorii, conform autorităților.

În cele din urmă, adolescentul și-ar fi curmat viața cu aceeași armă. Motivul din spatele atacului rămâne necunoscut. Incidentul a dus la rănirea a cel puțin 15 persoane, dintre care două se află în stare critică. Incidentul readuce în atenție problema controlului armelor de foc în Thailanda, țară care are unul dintre cele mai ridicate rate de posesie de arme din Asia de Sud-Est.

Deși există restricții legale, armele pot fi obținute relativ ușor, atât legal, cât și ilegal. Reformele privind reglementarea armelor au fost cerute în trecut, dar nu este clar dacă autoritățile au luat măsuri concrete în acest sens.

Tragedia a avut loc la Debsirin Nonthaburi School, situată într-o zonă urbană aglomerată la nord de Bangkok, o comunitate din care mulți locuitori fac naveta zilnic către capitală. Impactul asupra comunității locale este profund, având în vedere că școala este una dintre cele mai cunoscute din zonă.

Martorii sunt oripilați

Un martor ocular, o elevă de clasa a opta, a descris momentele de groază prin care a trecut. „Stăteam în fața profesoarei când a fost împușcată. Vorbea cu mine când (atacatorul) a apărut și a tras în ea,” a povestit fata, vizibil șocată, citată de BBC.

„Nu am văzut nimic altceva decât un [nor] de praf. Mergea dintr-o sală în alta. Biroul meu era foarte aproape de profesoară. A trebuit să sar gardul școlii ca să scap, împreună cu alți colegi.”

Mama fetei, aflată alături de ea în fața unei gherete de mâncare din apropierea școlii, a declarat că fiica sa i-a spus printre lacrimi: „Am crezut că nu o să te mai văd niciodată.”

Tragedia a stârnit o undă de șoc în întreaga țară. „Așa ceva nu ar fi trebuit să se întâmple” , a declarat iubitul uneia dintre profesoarele ucise, încercând să-și stăpânească lacrimile.

Al doilea atac armat într-o școală, în Thailanda, anul acesta

Un episod similar a avut loc în februarie 2026, când un director de școală și o elevă au fost împușcați de un atacator în vârstă de 18 ani în sudul Thailandei.

În 2022, un alt atac tragic a avut loc în provincia Nong Bua Lamphu, unde un bărbat de 34 de ani a ucis 37 de persoane, majoritatea preșcolari.

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