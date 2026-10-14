Un bărbat din Alba a găsit un card pierdut pe stradă și trei ani mai târziu a fost trimis în judecată

Un bărbat din Alba Iulia a găsit un card pierdut pe stradă în 2023, pe care nu l-a returnat niciodată băncii emitente. Omul a fost trimis recent în judecată după ce ar fi realizat mai multe tranzacții care însumau 560 de lei, după cum relatează portalul de știri Alba24.ro.

Bărbatul ar fi efectuat tranzacții de peste 500 de lei cu respectivul card

Bărbatul din Alba Iulia este trimis în judecată pentru utilizarea frauduloasă a unui card bancar găsit pe stradă. Incidentul a avut loc în perioada 19-20 august 2023, când bărbatul ar fi cheltuit bani de pe cardul găsit și ar fi efectuat 10 tranzacții în Aiud, însumând 561,62 lei, fără acordul titularului cardului.

Procurorii DIICOT Alba Iulia au întocmit rechizitoriul, susținând că bărbatul nu a predat cardul băncii, ci l-a folosit în mod ilegal, accesând sistemul informatic prin POS-uri contactless.

Omul din Alba Iulia a fost trimis în judecată

Tribunalul Alba a depășit faza de cameră preliminară pe 12 octombrie 2026, iar dosarul urmează să fie judecat.

„După ce a găsit cardul bancar al persoanei vătămate şi l-a însuşit şi a efectuat fără consimţământul titularului de cont, 10 tranzacţii la mai multe magazine de pe raza municipiului Aiud”, se arată în motivarea instanței. Momentan, data primului termen de judecată nu a fost stabilită, relatează portalul de știri citat mai sus.

Ce trebuie să faceți dacă găsiți un card pierdut pe stradă

Dacă găsiți un card bancar pierdut pe stradă, cel mai sigur și responsabil lucru este să urmați câțiva pași pentru a proteja titularul și pentru a evita eventualele probleme.

Sunați la banca emitentă:

Pe spatele cardului există, de regulă, un număr de telefon al băncii emitente sau al serviciului de asistență pentru clienți.

Sunați și anunțați că ați găsit cardul. Operatorul îl poate bloca pentru a preveni utilizarea neautorizată și vă va spune ce trebuie să faceți în continuare cu acesta. În anumite situații, vi se poate solicita să îl distrugeți.

Predați cardul la o sucursală a băncii emitente: Dacă există în apropiere o sucursală a băncii care a emis cardul, îl puteți preda acolo. Personalul băncii îl va prelua și va aplica procedurile interne corespunzătoare.

Predați cardul la o secție de poliție: O altă variantă este să duceți cardul la cea mai apropiată secție de poliție, unde acesta poate fi predat autorităților.

Distrugeți cardul doar dacă banca vă solicită acest lucru:

Dacă reprezentantul băncii vă confirmă că respectivul card a fost blocat și vă solicită să îl distrugeți, urmați instrucțiunile primite.

Cardul poate fi tăiat cu o foarfecă, având grijă să fie distruse cipul și banda magnetică de pe spate.

Ce nu trebuie să faceți dacă găsiți un card pierdut pe stradă

Pe lângă măsurile recomandate, este important să știți și ce nu ar trebui să faceți atunci când găsiți un card bancar:

Nu publicați fotografii ale cardului pe rețelele sociale, inclusiv pe Facebook sau în grupurile de cartier. Chiar dacă acoperiți o parte dintre cifre, puteți expune date personale, precum numele titularului, iar informațiile vizibile ar putea fi folosite în mod abuziv.

Nu încercați să folosiți cardul, nici măcar pentru plăți de valoare mică efectuate prin contactless. Folosirea fără drept a cardului altei persoane poate atrage răspunderea penală.

Nu încercați să găsiți proprietarul prin metode care v-ar putea pune în pericol, cum ar fi întâlnirile în locuri izolate. Cea mai sigură variantă este să contactați banca emitentă sau să predați cardul autorităților.

Ce pedepse riscă persoanele care folosesc cardul găsit pentru plăți fără acordul proprietarului

Persoanele care folosesc fără drept un card găsit pe stradă riscă consecințe juridice serioase, fapta putând constitui infracțiune.

Atunci când o persoană efectuează plăți cu cardul altcuiva — fie prin funcția contactless la comercianți, fie online sau prin retrageri de numerar de la bancomat —, fapta poate fi încadrată, în funcție de circumstanțe, drept efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, infracțiune prevăzută de art. 250 din Codul penal.

În anumite circumstanțe, folosirea fără drept a datelor cardului sau a unui sistem informatic poate conduce și la reținerea altor infracțiuni informatice, în funcție de modalitatea concretă în care a fost săvârșită fapta.

Chiar și în situația în care cardul nu este folosit pentru efectuarea unor plăți, păstrarea unui bun găsit fără respectarea obligațiilor prevăzute de lege poate atrage răspunderea penală pentru însușirea bunului găsit, faptă reglementată de art. 243 din Codul penal.

Pe lângă eventualele sancțiuni penale, persoana vinovată poate fi obligată să acopere prejudiciul produs și, după caz, anumite cheltuieli judiciare. O condamnare penală poate avea, de asemenea, consecințe asupra cazierului judiciar.