Cotele de importuri și tarifele vamale nu vor salva industria auto din Europa. Chinezii își fac deja fabrici aici

Măsurile protecționiste adoptate sau luate în calcul de Uniunea Europeană — de la tarife vamale suplimentare până la cote de import — vor tempera ritmul de creștere al producătorilor auto chinezi pe piața comunitară, însă nu îl vor bloca definitiv. Analiștii din industrie indică doi factori decisivi în favoarea companiilor asiatice: capacitatea ridicată de adaptare la cerințele legislative și un ciclu accelerat de dezvoltare și lansare a noilor modele.

În 2024, Uniunea Europeană impunea tarife de 35% pentru importurile de mașini electrice din China, din cauza subvențiilor acordate de stat. Producătorii auto din țara asiatică s-au adaptat și au adus mașini hibride, taxate doar cu 10%.

Acum Uniunea Europeană a obținut de la Beijing înjumătățirea importurilor de hibride chinezești și plafonarea acestora la 350.000 de unități pe an.

În același timp, UE discută reguli privind încurajarea producției locale prin regulamentul „Made in EU”.

Încetinire

Însă toate aceste obstacole nu vor opri constructorii chinezi, ci doar îi vor încetini, arată analiștii.

Analistul auto Felipe Munoz a afirmat că este puțin probabil ca producătorii auto chinezi să fie descurajați de dezbaterea politică, întrucât au demonstrat capacitatea de a „face orice, foarte repede”.

„Made in Europe le complică puțin viața chinezilor”, a spus Munoz. „Dar asta nu-i va opri”, a punctat el.

Chinezii au un ritm amețitor al lansărilor: în prima jumătate de an, constructorii din China au lansat în total 650 de modele, incluzând aici atât modelele noi, cât și facelift-uri și generații noi pentru modele anterioare, conform Bloomberg.

Doar modelele noi au fost câte 30 pe fiecare lună, față de 29 în SUA în tot anul 2024!

Made in EU

Regulile propuse de Uniunea Europeană sub denumirea „Made in Europe”, care fac parte dintr-o viitoare lege privind accelerarea industrială (Industrial Accelerator Act – n.r.), sunt menite să consolideze baza industrială a blocului prin încurajarea unei producții și a unei aprovizionării din interiorul Europei.

Măsurile ar obliga, de asemenea, producătorii străini care doresc acces pe piața UE să producă mai multe bunuri la nivel local și să se bazeze pe furnizori europeni.

Nu vrem chinezi, dar lăsăm Marocul și Turcia?

Însă inițiativa „Made in Europe” a stârnit o dispută politică în interiorul Europei cu privire la țările care ar trebui să fie vizate de aceste reguli.

În forma actuală, regulile propunerea exclude țările din afara UE, precum Turcia, Marea Britanie și Maroc, unde producția de autovehicule și rețelele de furnizori sunt profund integrate cu industria auto europeană.

În Maroc au fabrici grupul Renault – care produce modelele Dacia Sandero, Logan și Jogger, dar și grupul Stellantis.

În Turcia au fabrici constructori precum Ford, Renault, Hyundai și Toyota, în vreme ce în Marea Britanie se află Jaguar Land Rover și Nissan.

Un scandal similar a avut loc la ediția din acest an a Programului Rabla, când varianta inițială a proiectului excludea producătorii chinezi, dar și pe cei din Japonia și Coreea de Sud, lăsând în schimb Marocul, Turcia, Marea Britanie.

Ulterior, autoritățile au renunțat la plan.

Lanțuri de aprovizionare

Producătorii auto cu operațiuni în aceste țări, alături de grupurile industriale locale, susțin că limitarea definiției Europei la Uniunea Europeană ar afecta lanțurile de aprovizionare care s-au dezvoltat în întreaga regiune.

Asociația Exportatorilor din Industria Auto din Turcia afirmă că industria auto a țării susține 250.000 de locuri de muncă în UE.

Peste 50% din valoarea pieselor folosite la fabricarea autoutilitarelor electrice Transit ale Ford produse în Turcia, provin de la furnizori din UE, inclusiv baterii din Ungaria și Polonia și componente din Germania, Italia și alte țări.

„Am crescut împreună”, a declarat Kemal Yazici, președintele asociației. „Turcia este o parte integrantă a industriei auto europene”.

Chinezii sunt deja aici

Între timp, mulți producători chinezi sunt deja aici. Libertatea a alcăuit o listă cu prezența europeană a marilor constructori din China:

- BYD construiește deja o fabrică în Ungaria și studiază planuri pentru o a doua în Franța, conform Reuters

- Leapmotor va produce mașini la o fabrică Stellantis din Zaragoza, Spania. Stellantis deține și 20% din acțiunile Leapmotor

- Hongqi – marcă deținută de grupul de stat FAW – vrea să producă mașini tot la o fabrică Stellantis din Spania

- Chery are deja o fabrică în Spania, preluată de la Nissan, și negociază cu constructorul nipon folosirea fabricii din Sunderland, Marea Britanie, conform Autonews.com

- Xpeng produce deja mașini în Austria, la Magna și este în discuții cu Volkswagen. Grupul german este acționar minoritar la Xpeng, cu 5% din titluri

- GAC produce la rândul său modele în Austria la Magna și dorește creșterea producției, inclusiv cu alți producători, conform Reuters

- Constructorul de stat Changan vrea să producă în Europa 180.000 de mașini pe an în 2028 și 350.000 până în 2030.

Nou-veniții

Constructorii chinezi își extind rețelele de producție și de furnizori în Europa înainte ca detaliile oricăror noi cerințe să fie stabilite de UE.

Afectați de un război al prețurilor la vehiculele electrice și de încetinirea vânzărilor în China, cea mai mare piață auto din lume, producătorii auto chinezi privesc din ce în ce mai mult Europa ca pe o oportunitate cheie de creștere.

„Ne-am angajat să ne dezvoltăm capacitatea de producție locală și să explorăm oportunitățile de aici”, a declarat Zhao Fei, reprezentant al Changan Automobile, pentru jurnaliști la Salonul Auto de la Paris.

Zhao a afirmat că a vizitat deja Europa de două ori pentru „discuții aprofundate” cu furnizorii și că poartă, de asemenea, discuții cu producătorii auto europeni privind producția în comun de vehicule.

Producție din 2027

Changan intenționează să producă 180.000 de mașini pe an în Europa până în 2028 și 350.000 până în 2030. Președintele companiei a declarat că speră ca Changan să poată construi primul său vehicul în Europa la începutul anului 2027, cu mult înainte ca orice cerințe ale UE privind conținutul local să intre în vigoare.

Changan a prezentat la Salonul Auto de la Paris mărca sa eponimă, dar și brandurile Avatr, Deepal și Nevo.

Shanghai, China – 20 ianuarie 2024: Mașina electrică AVATR 12 este disponibilă în magazine. Vehicul electric produs de compania chineză Avatr Technology

Alți producători auto chinezi, printre care Xpeng, Chery și GAC, urmăresc, de asemenea, planuri de producție în Europa bazate pe baze de aprovizionare locale.

„Ne propunem să începem producția în același timp” cu intrarea în vigoare a regulilor „Made in Europe”, a declarat Yeqing Zheng, vicepreședinte al Xpeng, referindu-se la planurile de creștere a capacității de producție în Europa.

Xpeng și GAC Aion s-au lansat în acest an și în România.

Xpeng G9

Președintele Chery, Yin Tongyue, a declarat că societatea vrea atât producție locală, cât și proiectare și inginerie.

Chery, cel mai mare exportator auto al Chinei, vinde atât mașini sub brand propriu, cât și sub mărcile Omoda, Jaecoo, Lepas, Jetour, iCar.

Rapiditatea, principalul atu al chinezilor

Unii experți din industrie susțin că producătorii auto chinezi acționează mai rapid decât factorii de decizie din UE, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la amploarea impactului pe care îl vor avea regulile finale, conform Reuters.

John Bozzella, directorul general al grupului de lobby al industriei auto americane „Alliance for Automotive Innovation”, a afirmat că Europa este privită în SUA ca un „exemplu de avertisment” pentru că a reacționat prea târziu la concurența chineză.