Un bombardier strategic rus s-a prăbușit în timpul unui antrenament: șase soldați morți

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Un bombardier strategic de tip Tu-95 s-a prăbușit marți, în timpul unui zbor de antrenament, într-o regiune din Orientul Îndepărtat al Rusiei, iar cel puțin șase membri ai echipajului au murit, relatează AFP.
„Aeronava s-a prăbușit într-o zonă nelocuită. Conform informațiilor preliminare, șase membri ai echipajului au murit, în timp ce un altul a fost rănit și evacuat la o unitate medicală”, a anunțat Ministerul rus al Apărării, citat de agențiile de presă din Rusia.
Potrivit Ministerului rus al Apărării, aeronava era neînarmată și efectua un zbor de antrenament în regiunea Amur.
O echipă de anchetatori a fost trimisă la fața locului pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.
Canalul de Telegram Mash relatează că bombardierul s-a prăbușit în apropiere de satul Krasnoiarovo la câteva minute de la decolare. Un alt canal de Telegram, Baza, susține că accidentul a fost cauzat de o „explozie de combustibil”. Alte surse susțin că bombardierul s-a prăbușit din cauza defectării a trei dintre cele patru motoare.