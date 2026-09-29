Un bombardier strategic rus s-a prăbușit în timpul unui antrenament: șase soldați morți

Un bombardier strategic de tip Tu-95 s-a prăbușit marți, în timpul unui zbor de antrenament, într-o regiune din Orientul Îndepărtat al Rusiei, iar cel puțin șase membri ai echipajului au murit, relatează AFP.

„Aeronava s-a prăbușit într-o zonă nelocuită. Conform informațiilor preliminare, șase membri ai echipajului au murit, în timp ce un altul a fost rănit și evacuat la o unitate medicală”, a anunțat Ministerul rus al Apărării, citat de agențiile de presă din Rusia.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, aeronava era neînarmată și efectua un zbor de antrenament în regiunea Amur.

O echipă de anchetatori a fost trimisă la fața locului pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.