Mașinile Bugatti au reputația de a fi la fel de scumpe de întreținut pe cât sunt de cumpărat. Dar Mat Armstrong a demonstrat pe canalul său de YouTube că, dacă îndrăznești și știi unde să cauți, poți face minuni.

Canalul său are peste 7 milioane de abonați, iar epavele pe care le cumpără sunt modele Lamborghini, Ferrari, Bentley și altele, pe care acest autodidact le readuce pe șosea.

În cel mai recent videoclip al său, mecanicul pleacă la Dubai pentru a achiziționa un Bugatti Veyron, potrivit publicației 20minutes.

Mașina pornește, dar se oprește câteva secunde mai târziu, iar cutia de viteze este capricioasă. Acesta nu este primul său Bugatti, iar intuiția îi spune că sursa problemei este derutant de simplă. Un senzor la frâne, poate?

Cumpără Veyronul, care, între achiziție și repatrierea în Anglia, îl costă 1.000.000 de lire sterline. Când mașina ajunge, funcționează mai bine, deoarece unele conducte de combustibil fuseseră înlocuite înainte de expediere. Apoi se deteriorează din nou. Vinovații? Cleme de furtun nepotrivite.

Armstrong cunoaște mașina și știe unde să găsească piesele potrivite: la Volkswagen. De asemenea, a schimbat comutatorul de aprindere, care era identic cu cel al unui VW Transporter, și a înlocuit amortizoarele uzate ale capotei cu amortizoare de portbagaj Tiguan. Cheltuială totală: 46 de euro. Bugatti-ul este apoi prezentat unui specialist al mărcii, care îl evaluează la 1,5 milioane de lire.

Pe YouTube se găsesc și alte povești de acest gen. Cum ar fi cea a lui Hoovies Garage, care a înlocuit și el o piesă din sistemul de alimentare cu combustibil al Veyron-ului său cu o piesă Audi de 80 de dolari.

Desigur, întreținerea unui Bugatti rămâne extrem de costisitoare din multe puncte de vedere. Schimbarea anvelopelor, de exemplu. Și, înainte de a cumpăra piesa de câteva euro, trebuie să achiziționezi o mașină de un milion. Dar ne plac la nebunie astfel de povești, care ne reamintesc că norocul le surâde celor îndrăzneți.