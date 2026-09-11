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În 1963, un avion s-a prăbușit într-un ghețar din Elveția. 63 de ani mai târziu, topirea gheții a scos la iveală rămășițele

Andrei Brîndușescu
Andrei Brîndușescu
Web Editor
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Peste 250 de kilograme de deșeuri metalice au fost găsite, aparținând avionului. Foto: Poliția Cantonală din Uri.
Colaj cu rămășițele unui avion prăbușit în 1963 în munții din Elveția. Foto: Poliția Cantonală din Uri.
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Schimbările climatice și retragerea treptată a masei de gheață din regiunile alpine scot la iveală secrete îngropate de zeci de ani. În cantonul elvețian Uri, topirea accelerată a ghețarului Hüfifirn a scos la suprafață rămășițele unui avion prăbușit în urmă cu mai bine de șase decenii.

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Descoperirea a fost făcută de un drumeț care parcurgea traseele montane din zonă și care a observat mai multe fragmente metalice suspecte ieșite din gheață. Acesta a alertat imediat poliția cantonală din Uri, iar autoritățile au transmis informațiile către Biroul Elvețian de Investigare a Siguranței Transporturilor (STSB) pentru analiză, conform Blick, parte a trustului Ringier.

Rămășițele aparțin cel mai probabil unui avion prăbușit în 1963

Expertiza tehnică realizată de anchetatori a confirmat că resturile găsite provin din structura unei aeronave. Deși identificarea formală a aparatului de zbor nu a fost încă posibilă din cauza lipsei unor componente majore, cum ar fi blocul motor, specialiștii au concluzionat că este extrem de probabil ca aeronava să se fi prăbușit în acea zonă izolată în anul 1963.

Resturile aeronavei nu au fost recuperate la momentul producerii accidentului din 1963 din cauza terenului alpin inaccesibil și a mijloacelor tehnice limitate din acea epocă. Rămășițele au fost acoperite rapid de ninsori și integrate în masa ghețarului, fiind conservate sub gheață timp de peste 60 de ani, până când procesul recent de topire le-a readus la suprafață.

250 de kilograme de deșeuri găsite în gheață

Misiunea de strângere a epavei s-a desfășurat joia trecută și a necesitat o mobilizare logistică impresionantă. Operațiunea a fost organizată de Societatea Elvețiană pentru Studiul și Protecția Mediului (SESE) și a implicat un elicopter privat, o companie specializată de transport, poliția cantonală Uri și detașamentul montan al Forțelor Aeriene Elvețiene.

În total, echipele de intervenție au adunat și evacuat din zona montană aproximativ 250 de kilograme de deșeuri metalice. Toate materialele recuperate au fost predate unei companii specializate în reciclare pentru a fi eliminate în condiții de siguranță pentru mediu.

Autoritățile elvețiene au profitat de acest incident pentru a transmite un apel către toți pasionații de drumeții montane care explorează zonele glaciare. Oricine descoperă epave, resturi metalice sau alte obiecte suspecte în Alpi este rugat să marcheze locația cât mai exact posibil cu ajutorul coordonatelor GPS și să anunțe de urgență poliția locală, fără a atinge sau a deplasa obiectele găsite.

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Tags: Stiri Elvetia Schimbări climatice avion prabusit
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