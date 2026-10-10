Un specialist IT din Spania a lucrat ore întregi peste program după ce hackerii au atacat instituția la care era angajat. Când a venit momentul să-și primească banii, șefii i-au spus că era prea târziu. Bărbatul nu a acceptat explicația și a mers în instanță, potrivit publicației Noticias Trabajo.

A muncit 166 de ore în plus după un atac cibernetic

Totul a început pe 7 iulie 2023, când Consiliul Provincial din Zaragoza a fost victima unui atac cibernetic. Pentru a rezolva problemele, angajații departamentului IT au fost nevoiți să lucreze peste program. Unul dintre ei, șeful de sisteme informatice, a acumulat 166 de ore suplimentare între 10 iulie și 27 septembrie 2023.

Orele au fost efectuate cu aprobarea superiorilor, care nu au contestat niciodată munca prestată. Bărbatul a cerut să fie plătit, însă departamentul de personal i-a transmis că solicitarea venise prea târziu. Explicația era că trecuse termenul legal de un an în care putea cere banii.

A dat instituția în judecată și a câștigat 5.605 euro

Specialistul IT nu a renunțat la banii pentru care muncise și a dat instituția în judecată. În aprilie 2026, Tribunalul din Zaragoza i-a dat dreptate și a obligat angajatorul să-i plătească 5.605,82 de euro pentru cele 166 de ore suplimentare.

Instituția a contestat hotărârea, dar a pierdut și la Tribunalul Superior de Justiție din Aragon. Judecătorii au constatat că orele suplimentare fuseseră efectiv lucrate, că angajatul avea aprobarea șefilor și că nimeni nu contestase numărul acestora. Mai mult, instanța a stabilit că autorizarea administrativă a plății, din 26 noiembrie 2024, a întrerupt termenul de prescripție invocat de angajator. Prin urmare, instituția nu putea refuza plata folosind acest argument.

Ce au spus judecătorii despre orele suplimentare

Instanța a explicat că, în mod normal, angajații trebuie să poată demonstra când și câte ore au lucrat peste program. Există însă situații în care această cerință poate fi aplicată mai flexibil, mai ales atunci când programul de lucru este uniform și există suficiente dovezi că orele suplimentare au fost efectuate. În cazul specialistului IT, aprobarea superiorilor și documentele existente au fost suficiente.