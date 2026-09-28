Un mecanic român din Marea Britanie a demonstrat că expertiza poate depăși chiar și recomandările unui service autorizat BMW, reușind să repare un BMW i8 din 2014 fără a apela la soluția costisitoare propusă inițial de dealer. George, un mecanic pasionat de provocări tehnice, a identificat problema reală a supercar-ului hibrid, o defecțiune care părea să fie mult mai simplă decât s-a crezut inițial.

BMW i8 - o supermașină a viitorului, dar cu probleme neprevăzute

Lansat în 2014, BMW i8 a fost un model revoluționar, atât prin designul său futurist, cât și prin tehnologia avansată.

Cu un motor hibrid care combina un propulsor electric și un motor pe benzină de doar 1,5 litri cu trei cilindri, i8 oferea o putere totală de până la 374 CP.

În ciuda performanțelor ridicate, mașina a fost gândită să fie ușoară, grație utilizării fibrei de carbon în construcția sa. Totuși, complexitatea tehnologică a acestui model poate complica întreținerea sa, așa cum a demonstrat cazul de față, detaliat de cei de la piataauto.md.

Drumul de la diagnoză greșită la soluția salvatoare

Proprietarul vehiculului, un model cu 131.000 km parcurși, s-a confruntat cu o problemă la sistemul de propulsie al mașinii sale hibride. După ce a dus mașina la un service oficial BMW, i s-a comunicat că modulul EME, care conține și inversorul, trebuia schimbat.

Costul? Nu mai puțin de 12.819,20 de lire sterline (aproximativ 14.910 euro). Totuși, George, cunoscut pentru talentul său în repararea problemelor complexe, a avut altă părere.

„Îmi doream de mult timp să lucrez la un i8. Deși este primul astfel de model pe care îl repar, am încredere că pot descoperi problema reală”, a declarat acesta.

Multe semnale de alarmă ignorate

La o primă inspecție, George și echipa sa au observat urme de scurgeri în sistemul de răcire al bateriei, care folosește refrigerent din instalația de aer condiționat.

„Scurgerile din sistemul de climatizare sunt critice pentru mașinile electrice sau hibride, nu doar pentru confort, ci mai ales pentru răcirea bateriei și a modulelor electronice”, a explicat mecanicul. După demontarea bateriei, cu o capacitate de 7,1 kWh, și inspectarea ei, s-a identificat o problemă la unul dintre modulele de gestionare, unde urmele de supraîncălzire erau evidente.

Mai ieftin decât piesa propusă de dealer

George a comandat un modul original, mult mai ieftin decât piesa propusă inițial de dealer, și l-a montat în baterie.

După înlocuire, erorile inițiale au fost șterse, iar i8-ul a revenit la funcționare. Totuși, a fost necesară o intervenție suplimentară pentru a șterge manual erorile generate de modulul EME, care, contrar diagnosticului inițial, nu necesita înlocuire completă.

După testele de drum și scanările ulterioare, mașina s-a dovedit complet operațională. Cu toate acestea, bateria prezenta semne clare de degradare, celulele fiind dezechilibrate.