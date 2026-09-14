Un mecanic auto atrage atenția asupra unui SUV compact care, deși a fost considerat prea scump ca mașină nouă, reprezintă acum o opțiune excelentă pe piața second-hand. Este vorba despre Volkswagen T-Roc, un model care câștigă popularitate datorită fiabilității și raportului calitate-preț mai bun în varianta second-hand, conform unei analize publicate de El Debate Motor.

„Era foarte scump pentru ceea ce oferea atunci când a fost lansat”, explică specialistul, activ pe rețelele sociale și cu experiență vastă în domeniu. Totuși, el susține că acum T-Roc este o alegere bună pentru cei care caută un SUV de încredere, bine construit și cu o durată de viață lungă.

Volkswagen T-Roc second-hand, un SUV compact fiabil, spațios și practic pentru orice familie

Volkswagen T-Roc este, în esență, o variantă SUV a popularului VW Golf. Mecanicul subliniază că acest model este apreciat pentru simplitatea mecanicii, dar și pentru construcția solidă. În plus, înălțimea caroseriei este unul din principalele sale avantaje, mai ales pentru drumurile mai dificile.

Habitaclul spațios și portbagajul generos îl fac potrivit pentru familii de trei sau patru persoane. Designul său exterior atrăgător reprezintă un alt punct forte, adăugând valoare pe piața second-hand.

Recomandarea mecanicului auto pentru piața second-hand: motor turbodiesel și o cutie automată

Mecanicul, care lucrează la o stație ITP, recomandă cu precădere varianta cu motor turbodiesel și cutie automată. „Din toate punctele de vedere - funcționare, confort, funcționalitate și consum - este cea mai bună opțiune de cumpărare în acest moment”, afirmă el. Totuși, acesta subliniază importanța achiziționării unei mașini bine întreținute, în stare bună de conservare.