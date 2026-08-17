„Acest loc a fost întotdeauna numit de localnici «Valea lui Homer». Călători din întreaga lume veneau odinioară să vadă peştera în care se spune că Homer şi-ar fi compus poemele”, spune cercetătorul Altan Altin, care tocmai a publicat o carte pe această temă.

Cu toate acestea, în lipsa unor dovezi concrete, povestea peşterii lui Homer rămâne în continuare un mit, notează AFP.

Cercetătorul Altan Altin indică Valea lui Homer Foto: Profimedia

„Locuitorii din Smirna au râul Melos, cu apele sale delicioase, iar la izvorul acestuia se află peştera în care, se spune, Homer şi-a compus poemele”, scria, în secolul al II-lea, geograful grec Pausanias, alimentând o dezbatere care continuă şi astăzi cu privire la viaţa lui Homer şi la amplasamentul râului lângă care se spune că s-ar fi născut poetul în secolul al VIII-lea î.Hr.

Deşi şi alte locuri, în special insula grecească Chios, îi revendică originea, vechea Smirna, astăzi Izmir, şi zona sa din interiorul Turciei, unde se află Bornova, sunt strâns legate de poet.

„Pentru mine, nu există nicio îndoială: Homer este din Bornova, este din Izmir. În orice caz, este din Ionia, care cuprinde Smirna şi Chios. Este din aceste ţinuturi”, subliniază Altan Altin.

Pentru a-şi susţine teza, cercetătorul turc se bazează în special pe un basorelief din secolul al III-lea î.Hr., care reprezintă divinizarea lui Homer. În opinia lui, scena respectivă reproduce cu o precizie uimitoare peştera din Bornova.

Basorelief care ar indica peștera lui Homer Foto: Profimedia

„Acest basorelief era cunoscut, dar nimeni nu observase detaliile identice cu peştera lui Homer. Pentru prima dată iese la iveală o descriere geografică atât de detaliată”, explică el.

Accesul la peştera înghesuită de stânci rămâne dificil. Pereţii conțin inscripţii şi graffiti cu vechime încă necunoscută.

„Descoperirile rezultate din săpături, în special monedele care îl înfăţişează pe Homer, ne indică faptul că locuitorii vechii Smirna îl considerau pe poet unul dintre ai lor”, afirmă și arheologul Mehmet Akif Erdem.

„Iliada şi Odiseea au fost scrise în dialectele ionian şi eolian, ceea ce sugerează că vechea Smirna şi Bornova ar putea fi una dintre ţările natale ale lui Homer”, adaugă arheologul turc.

Intrarea în peștera din Valea lui Homer Foto: Profimedia

Dincolo de dezbaterea academică, figura lui Homer este omniprezentă în Bornova.

La tumulul de la Yesilova, un sit neolitic, considerat cea mai veche aşezare umană din Izmir, un bust al lui Homer, însoţit de o inscripţie care proclamă „Am compus Iliada şi Odiseea pe acest pământ. Am trăit în Bornova”, îi întâmpină pe vizitatori.

Pe lângă Valea lui Homer şi un târg de carte dedicat poeziei, municipalitatea din Bornova a ridicat o statuie a lui Hector, eroul războiului troian, într-un parc din centrul oraşului şi intenţionează să reamenajeze peştera lui Homer pentru a o deschide vizitatorilor.

„Păstrarea moştenirii lui Homer este o datorie faţă de umanitate. El este unul dintre părinţii fondatori ai literaturii. Poveştile pe care le spune sunt ale acestui pământ. Nu este vorba despre a decide dacă trebuie sau nu să-l revendicăm pe Homer. Istoria lui este şi a noastră”, afirmă Omer Eski, primarul oraşului Bornova.

Primarul Omer Eski ia cuvântul în timpul inaugurării statuii lui Hector Foto: Profimedia

Această viziune nu este împărtășită însă de regimul islamo-conservator al lui Recep Tayyip Erdogan. În 2024, unii consilieri municipali din partidul lui Erdogan au propus redenumirea Văii lui Homer după numele unui soldat turc, considerând că locul respectiv nu ar trebui să poarte un nume grecesc.

„Ştergerea numelui Homer ar fi una dintre cele mai grave nedreptăţi pe care le-am putea face oraşului Bornova”, a replicat atunci edilul, care doreşte „să-l facă cunoscut pe Homer în întreaga lume ca aparţinând oraşului Bornova” şi să-l transforme într-un atu turistic.

Succesul filmului „Odiseea” a stârnit un val de interes pentru Homer şi a stimulat vânzările epopeilor sale, mărturiseşte Mustafa Kocyigit de la librăria Gargantua din Izmir.

„Ştiam că Homer era de pe aici, dar nu ştiam că era chiar din Izmir. Mă simt mândră şi profund privilegiată să fiu compatrioata lui”, spune Safak Tosun, o profesoară în vârstă de 58 de ani, în faţa unuia dintre cinematografele oraşului, unde filmul constituie un succes.

„Când te cufunzi în «Iliada», înţelegi cu adevărat că Homer era un anatolian. Descoperi acolo anecdote sau urme culturale complet necunoscute în altă parte”, precizează Altan Altin.

Pentru el, originile lui Homer nu ar trebui să dea naştere unei rivalităţi între Turcia şi Grecia.

„Homer are 2.800 de ani, în timp ce graniţa turco-greacă are doar un secol. Homer este grec. Homer este anatolian. Niciunul dintre noi nu este mai vechi decât el, nici măcar statele”, conchide cercetătorul turc.

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