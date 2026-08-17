„Acest loc a fost întotdeauna numit de localnici «Valea lui Homer». Călători din întreaga lume veneau odinioară să vadă peştera în care se spune că Homer şi-ar fi compus poemele”, spune cercetătorul Altan Altin, care tocmai a publicat o carte pe această temă.

Cu toate acestea, în lipsa unor dovezi concrete, povestea peşterii lui Homer rămâne în continuare un mit, notează AFP.

Cercetătorul Altan Altin indică Valea lui Homer Foto: Profimedia
Cercetătorul Altan Altin indică Valea lui Homer Foto: Profimedia

„Locuitorii din Smirna au râul Melos, cu apele sale delicioase, iar la izvorul acestuia se află peştera în care, se spune, Homer şi-a compus poemele”, scria, în secolul al II-lea, geograful grec Pausanias, alimentând o dezbatere care continuă şi astăzi cu privire la viaţa lui Homer şi la amplasamentul râului lângă care se spune că s-ar fi născut poetul în secolul al VIII-lea î.Hr.

Deşi şi alte locuri, în special insula grecească Chios, îi revendică originea, vechea Smirna, astăzi Izmir, şi zona sa din interiorul Turciei, unde se află Bornova, sunt strâns legate de poet.

„Pentru mine, nu există nicio îndoială: Homer este din Bornova, este din Izmir. În orice caz, este din Ionia, care cuprinde Smirna şi Chios. Este din aceste ţinuturi”, subliniază Altan Altin.

Pentru a-şi susţine teza, cercetătorul turc se bazează în special pe un basorelief din secolul al III-lea î.Hr., care reprezintă divinizarea lui Homer. În opinia lui, scena respectivă reproduce cu o precizie uimitoare peştera din Bornova.

Basorelief care ar indica peștera lui Homer Foto: Profimedia
Basorelief care ar indica peștera lui Homer Foto: Profimedia

„Acest basorelief era cunoscut, dar nimeni nu observase detaliile identice cu peştera lui Homer. Pentru prima dată iese la iveală o descriere geografică atât de detaliată”, explică el.

Accesul la peştera înghesuită de stânci rămâne dificil. Pereţii conțin inscripţii şi graffiti cu vechime încă necunoscută.

„Descoperirile rezultate din săpături, în special monedele care îl înfăţişează pe Homer, ne indică faptul că locuitorii vechii Smirna îl considerau pe poet unul dintre ai lor”, afirmă și arheologul Mehmet Akif Erdem.

„Iliada şi Odiseea au fost scrise în dialectele ionian şi eolian, ceea ce sugerează că vechea Smirna şi Bornova ar putea fi una dintre ţările natale ale lui Homer”, adaugă arheologul turc.

Intrarea în peștera din Valea lui Homer Foto: Profimedia
Intrarea în peștera din Valea lui Homer Foto: Profimedia

Dincolo de dezbaterea academică, figura lui Homer este omniprezentă în Bornova.

La tumulul de la Yesilova, un sit neolitic, considerat cea mai veche aşezare umană din Izmir, un bust al lui Homer, însoţit de o inscripţie care proclamă „Am compus Iliada şi Odiseea pe acest pământ. Am trăit în Bornova”, îi întâmpină pe vizitatori.

Pe lângă Valea lui Homer şi un târg de carte dedicat poeziei, municipalitatea din Bornova a ridicat o statuie a lui Hector, eroul războiului troian, într-un parc din centrul oraşului şi intenţionează să reamenajeze peştera lui Homer pentru a o deschide vizitatorilor.

„Păstrarea moştenirii lui Homer este o datorie faţă de umanitate. El este unul dintre părinţii fondatori ai literaturii. Poveştile pe care le spune sunt ale acestui pământ. Nu este vorba despre a decide dacă trebuie sau nu să-l revendicăm pe Homer. Istoria lui este şi a noastră”, afirmă Omer Eski, primarul oraşului Bornova.

Primarul Omer Eski ia cuvântul în timpul inaugurării statuii lui Hector Foto: Profimedia
Primarul Omer Eski ia cuvântul în timpul inaugurării statuii lui Hector Foto: Profimedia

Această viziune nu este împărtășită însă de regimul islamo-conservator al lui Recep Tayyip Erdogan. În 2024, unii consilieri municipali din partidul lui Erdogan au propus redenumirea Văii lui Homer după numele unui soldat turc, considerând că locul respectiv nu ar trebui să poarte un nume grecesc.

„Ştergerea numelui Homer ar fi una dintre cele mai grave nedreptăţi pe care le-am putea face oraşului Bornova”, a replicat atunci edilul, care doreşte „să-l facă cunoscut pe Homer în întreaga lume ca aparţinând oraşului Bornova” şi să-l transforme într-un atu turistic.

Succesul filmului „Odiseea” a stârnit un val de interes pentru Homer şi a stimulat vânzările epopeilor sale, mărturiseşte Mustafa Kocyigit de la librăria Gargantua din Izmir.

„Ştiam că Homer era de pe aici, dar nu ştiam că era chiar din Izmir. Mă simt mândră şi profund privilegiată să fiu compatrioata lui”, spune Safak Tosun, o profesoară în vârstă de 58 de ani, în faţa unuia dintre cinematografele oraşului, unde filmul constituie un succes.

„Când te cufunzi în «Iliada», înţelegi cu adevărat că Homer era un anatolian. Descoperi acolo anecdote sau urme culturale complet necunoscute în altă parte”, precizează Altan Altin.

Pentru el, originile lui Homer nu ar trebui să dea naştere unei rivalităţi între Turcia şi Grecia.

„Homer are 2.800 de ani, în timp ce graniţa turco-greacă are doar un secol. Homer este grec. Homer este anatolian. Niciunul dintre noi nu este mai vechi decât el, nici măcar statele”, conchide cercetătorul turc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale!
Unica.ro
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.RO
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
De ce și-au organizat ceremonia în living » Primele imagini de la căsătoria lui Ronaldo cu Georgina
GSP.RO
De ce și-au organizat ceremonia în living » Primele imagini de la căsătoria lui Ronaldo cu Georgina
Parteneri
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Avantaje.ro
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Adevarul.ro
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
„Craiova, mult mai periculoasă în 10 oameni”. Eugen Neagoe îl arată cu degetul pe Răzvan Sava după Oțelul – Universitatea 1-1
Fanatik.ro
„Craiova, mult mai periculoasă în 10 oameni”. Eugen Neagoe îl arată cu degetul pe Răzvan Sava după Oțelul – Universitatea 1-1
Ministerul Finanțelor aprobă bonificația de 3% pentru impozitele din 2025
Financiarul.ro
Ministerul Finanțelor aprobă bonificația de 3% pentru impozitele din 2025
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Vlad și Ionuț au murit înecaţi la Olimp sub ochii surorii lor. Îi trimiseră mamei lor o ultimă fotografie
ObservatorNews.ro
Vlad și Ionuț au murit înecaţi la Olimp sub ochii surorii lor. Îi trimiseră mamei lor o ultimă fotografie
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.ro
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
Aryna Sabalenka a pozat pentru Time, pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.ro
Aryna Sabalenka a pozat pentru Time, pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
Parteneri
A făcut GRĂTAR și a ajuns într-o situație neașteptată! Ce a pățit un turist în Creta
Mediafax.ro
A făcut GRĂTAR și a ajuns într-o situație neașteptată! Ce a pățit un turist în Creta
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Redactia.ro
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani
KanalD.ro
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
Elena Ionescu, mândră de fiul său de doar 8 ani, care joacă la FCSB. Mesajul transmis de câștigătoarea de la Survivor România
Fanatik.ro
Elena Ionescu, mândră de fiul său de doar 8 ani, care joacă la FCSB. Mesajul transmis de câștigătoarea de la Survivor România
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online