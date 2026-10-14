Un pastor român din SUA le spunea enoriașilor că sunt „posedați de demoni” dacă își cereau banii înapoi. Schema de 13 milioane de dolari prin care i-a lăsat fără economii

Cristian Popescu, un cetățean român în vârstă de 46 de ani, stabilit în localitatea Bothell din statul american Washington și pastor al congregației creștine „Pasiune pentru Hristos” din Kirkland, a fost pus sub acuzare de un mare juriu federal la Tribunalul Districtual din Seattle, relatează Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Românul este cercetat de autoritățile americane într-un dosar de fraudă electronică și spălare de bani, fiind acuzat că a orchestrat o schemă financiară prin care a atras peste 13 milioane de dolari de la enoriași și alți investitori.

Bărbatul a pledat nevinovat în fața judecătorilor americani, procesul său fiind programat să înceapă pe 21 decembrie 2026. În ciuda opoziției procurorilor, instanța a decis ca acesta să fie eliberat provizoriu sub monitorizare electronică, prin montarea unei brățări de supraveghere.

Mirajul platformei „Followone” și manipularea religioasă

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii federali, Cristian Popescu a creat, încă din anul 2015, imaginea unei afaceri de tehnologie de un succes fulminant.

Acesta susținea că deține și conduce compania Followone Inc., cu sediul într-o clădire de lux din orașul Bellevue.

Românul le prezenta victimelor o platformă web care ar fi combinat funcționalitățile unui marketplace global – unde s-ar fi putut tranzacționa autoturisme, imobile, servicii medicale și alimentare – cu o rețea de socializare de talie mondială.

În realitate, spun anchetatorii federali, întreaga platformă era o simplă fațadă informatică compusă din ecrane nefuncționale.

Pentru a atrage peste 30 de investitori, Popescu a folosit propria poziție religioasă ca armă de convingere morală. El le-a spus membrilor bisericii pe care o păstorea că Dumnezeu i-a ales în mod special pentru a susține acest proiect și că profiturile rezultate vor finanța activitatea bisericii.

Mai mult, pastorul promitea că firma urmează să fie listată la bursa Nasdaq și că investițiile pot fi retrase oricând. În documentele de prezentare, la un moment dat, el a ajuns să evalueze compania fictivă la incredibila sumă de 1,4 miliarde de dolari.

Paranoia confidențialității: telefoane oprite și asistenți vocali deconectați

Pentru a preveni divulgarea detaliilor, Cristian Popescu a instaurat un regim strict de secretizare. Victimele erau obligate să semneze acorduri rigide de confidențialitate și să discute exclusiv prin aplicații de mesagerie criptată.

În timpul întâlnirilor fizice pe care le organiza, pastorul le cerea investitorilor să își închidă telefoanele mobile și să decupleze complet din prize dispozitivele inteligente din încăperi, precum boxele cu asistentul Alexa de la Amazon, de teama interceptărilor.

Totodată, Popescu a închiriat birouri extrem de costisitoare în Bellevue, pretinzând în comunicatele oficiale de presă că a angajat ingineri software de top proveniți de la marile corporații din Silicon Valley și că are zeci de colaboratori, deși la sediu lucrau doar trei persoane.

Farsa a mers până acolo încât celor dispuși să investească cel puțin un milion de dolari li se promitea un loc în consiliul de administrație al corporației.

Enoriașii, „posedați de demoni” când își cereau economiile înapoi

Procurorii au arătat că românul a insistat ca membrii comunității sale să recurgă la măsuri disperate pentru a aduna fondurile cerute: oamenii au fost îndemnați să își lichideze conturile private de pensii, să contracteze credite ipotecare și împrumuturi bancare de nevoi personale sau să golească conturile de economii destinate studiilor universitare ale propriilor copii.

Una dintre victime a transferat aproape un milion de dolari într-o singură tranșă, iar alți doi credincioși au plătit sume de 600.000, respectiv 500.000 de dolari.

Prăbușirea schemei a devenit vizibilă în momentul în care Followone Inc. a fost evacuată forțat din birourile din Bellevue, lăsând în urmă o chirie neachitată de peste 350.000 de dolari.

Atunci când păgubiții au început să solicite restituirea fondurilor, pastorul a apelat inițial la pretexte financiare, susținând că plățile ar periclita listarea iminentă pe bursa Nasdaq.

Ulterior, când presiunea a crescut, iar enoriașii i-au cerut socoteală, Popescu s-a enervat violent, și-a invocat autoritatea duhovnicească și le-a reproșat că s-au îndepărtat de credință și că sunt „posedați de demoni”.

Milioane de dolari risipite pe cheltuieli personale extravagante și transferuri către familie

Raportul financiar realizat de Serviciul de Investigații Criminale al Fiscului american (IRS-CI) și de FBI relevă că sumele obținute nu au fost folosite niciodată pentru dezvoltarea de software.

Banii au fost rulați prin companii-fantomă, fiind achitate facturi fictive doar pentru a da impresia unei activități comerciale reale, după care fondurile se întorceau în buzunarele pastorului.

Peste 4,5 milioane de dolari au fost virați direct în conturile personale ale lui Popescu, ale soției sale și ale altor rude.

Între 2017 și 2024, românul și-a acordat salarii de peste un milion de dolari din banii strânși de la enoriași și a plătit aproximativ 300.000 de dolari către soția sa, deși aceasta nu figura ca angajată a companiei.

O mare parte din fonduri a fost risipită pe cheltuieli personale extravagante și pe speculații zilnice pe piețele bursiere (day trading).

Riscă până la 20 de ani de închisoare

Dosarul conține zece capete de acuzare pentru fraudă electronică și cinci capete de acuzare pentru spălare de bani.

Conform legislației penale federale din Statele Unite, fiecare capăt de acuzare pentru fraudă electronică prevede o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari, în timp ce spălarea de bani se pedepsește cu până la 10 ani de detenție.

Charles Neil Floyd, procurorul interimar al Statelor Unite pentru Districtul de Vest din Washington, a subliniat că inculpatul a creat un miraj digital pentru a trăda congregația care își pusese speranțele în el.

La rândul lor, agenții speciali ai FBI și IRS au evidențiat gravitatea abuzului de încredere, subliniind că ancheta comună a vizat tocmai demascarea unui mecanism care a distrus stabilitatea financiară a zeci de familii.