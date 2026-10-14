Un student a creat o aplicație care găsește cea mai ieftină benzinărie, în Italia: „Economisesc 10 euro la fiecare plin”

Davide Baraldo, un student la Informatică în Padova, Italia, a creat PrezziCarburante.app, o aplicație web care identifică benzinăriile cu cele mai mici prețuri și calculează dacă merită să mergi până la ele. Potrivit tânărului, utilizatorii pot economisi până la 10 euro la un plin, iar prețurile sunt preluate din baza de date a ministerului italian al Întreprinderilor și Industriei.

Economii de până la 10 euro la un plin

Prețurile benzinei și motorinei continuă să pună presiune pe bugetele multor italieni, chiar dacă unele benzinării au stabilit plafoane pentru tarifele practicate.

Pentru șoferii care vor să economisească, un student de 27 de ani din Padova a creat PrezziCarburante.app, o aplicație care recomandă cea mai avantajoasă benzinărie, luând în calcul inclusiv costul drumului până acolo.

Creatorul aplicației este Davide Baraldo, student la Informatică la Universitatea din Padova, pasionat de programare încă din copilărie.

Aplicația găsește cea mai ieftină benzinărie

Davide Baraldo spune că ideea i-a venit după ce și-a cumpărat o mașină și a început să caute variante prin care să reducă cheltuielile cu alimentarea.

„Recent, mi-am cumpărat o mașină, deși este o perioadă nepotrivită pentru un asemenea tip de achiziție. Când m-am confruntat cu nevoia de a afla unde pot alimenta cu benzină economisind bani, m-am gândit că ar fi util un program care să ofere o soluție imediată și intuitivă. Pe internet găsisem câteva hărți, dar nu erau ușor de folosit. Așa că m-am apucat de treabă, iar după o perioadă de testare cu familia și prietenii, la sfârșitul lunii septembrie am făcut aplicația accesibilă tuturor”, a povestit tânărul pentru Corriere della Sera.

Câți bani pot economisi șoferii la un plin

Potrivit lui Baraldo, folosirea aplicației l-a ajutat să economisească aproximativ 10 euro la fiecare plin, în perioada în care testa programul.

„Personal, urmând estimările aplicației în timpul etapei de dezvoltare, am economisit aproximativ zece euro la fiecare plin. În ceea ce privește prețul pe litru, am observat că, dacă alimentezi la anumite benzinării, poți plăti cu 5 până la 10 cenți mai puțin”, a explicat acesta.

Aplicația nu se limitează însă la afișarea stațiilor cu cele mai mici prețuri. Unul dintre elementele care o diferențiază de alte servicii similare este algoritmul care calculează consumul estimat de carburant necesar pentru a ajunge la benzinăria respectivă.

„Principalul avantaj este utilizarea unui algoritm care calculează consumul mediu necesar pentru a ajunge la benzinărie și evaluează dacă drumul merită cu adevărat. Spre deosebire de alte aplicații, care calculează distanța în linie dreaptă, aceasta ia în considerare traseul efectiv”, a declarat studentul.

Prețurile sunt actualizate în timp real pe baza informațiilor din baza de date a Ministerului italian al Întreprinderilor și Industriei. Datele sunt furnizate direct de operatorii stațiilor de alimentare, care au obligația să le comunice cel puțin o dată pe săptămână.

Cum funcționează PrezziCarburante.app

Deocamdată, PrezziCarburante.app este o aplicație web, astfel că utilizatorii trebuie doar să acceseze linkul pentru a o folosi, fără să o instaleze pe telefon.

„Funcționarea este simplă și intuitivă, datorită unei interfețe concepute pentru a putea fi utilizată imediat. La deschiderea aplicației, utilizatorul își partajează locația, iar sistemul îi afișează cea mai ieftină benzinărie din apropiere”, a explicat Baraldo.

PrezziCarburante.app, o aplicație care găsește cele mai ieftine benzinării și calculează costul deplasării

Într-o altă secțiune, utilizatorii pot introduce caracteristicile mașinii: modelul, tipul de carburant, capacitatea rezervorului, consumul exprimat în kilometri pe litru și cantitatea de carburant rămasă în rezervă. De asemenea, pot stabili cât de departe sunt dispuși să se deplaseze și cât carburant vor să cumpere.

Astfel, aplicația poate estima dacă economia obținută prin alimentarea la o anumită stație compensează cheltuiala suplimentară cu drumul până acolo.

Aplicația a atras peste 2.000 de utilizatori

Până în prezent, site-ul a înregistrat aproximativ 2.300 de utilizatori unici.

„Până acum, site-ul a înregistrat aproximativ 2.300 de utilizatori unici, de la care am primit și câteva sugestii pentru a gestiona mai bine anumite funcționalități. Din motive de confidențialitate, nu pot vedea de unde se conectează, dar pot vedea care sunt benzinăriile accesate cel mai des și am observat un interes mare în Calabria, în special în zona orașului Catanzaro”, a spus Baraldo.

Tânărul afirmă că și-ar dori să creeze o comunitate de utilizatori care să contribuie la îmbunătățirea serviciului: „Mi-ar plăcea să reușesc să creez o comunitate, astfel încât aplicația să devină cât mai utilă pentru cât mai mulți oameni”.

Studentul vrea să transforme aplicația într-un proiect pentru telefonul mobil

Davide Baraldo lucrează în prezent, împreună cu un prieten, la o versiune care să poată fi descărcată și instalată pe telefon. Cei doi au început deja etapa de testare.

Unul dintre obstacole este costul publicării aplicației în anumite magazine digitale, unde este necesară achiziționarea unei licențe. Deși aplicația este gratuită, utilizatorii au posibilitatea de a face o donație. „Din punct de vedere tehnic, studiez o modalitate de a prelua datele imediat ce telefonul se conectează la vehicul”, a explicat studentul.

El ia în calcul și posibilitatea de a transforma proiectul într-o lucrare de licență sau de absolvire. „Cu modificările potrivite, această activitate ar putea deveni proiectul meu de teză, deși, în mod obișnuit, programul de studii prevede ca lucrarea să fie legată de un stagiu de practică într-o companie”, a mai spus Davide Baraldo.

Prețurile carburanților în Italia

Prețurile carburanților în Italia (octombrie 2026) sunt relativ stabile, cu benzină la aproximativ 2,03-2,04 EUR/litru și motorină (gasolio) la 2,25–2,26 EUR/litru în modul self-service, pe rețeaua națională de drumuri. Conform ultimelor date, prețurile medii în modul self-service pe rețeaua națională de drumuri sunt:

Benzină: 2,035 EUR/litru

2,035 EUR/litru Motorină: 2,252 EUR/litru

Prețurile sunt ușor mai mari pe autostrăzi:

Benzină: 2,046 EUR/litru

2,046 EUR/litru Motorină: 2,271 EUR/litru

Până la 6 octombrie 2026, Italia a menținut o reducere temporară a accizelor pentru carburanți, care a ajutat la menținerea prețurilor mai scăzute. După această dată, prețurile au început să crească ușor, în special pentru motorină.