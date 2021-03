Un român, profesor de sport, a construit cel mai înalt om de zăpadă din Finlanda. Alex Marcă: „Am intrat în școala online, am vrut să fac ceva pentru fiica mea”

„Trei săptămâni avem școală online, așa că m-am gândit să-mi umplu timpul. M-am trezit duminică dimineața, la ora 7.00, și am început să construisc un om de zapadă. Când s-a trezit fata mea, l-a vrut și mai mare. În două zile a devenit imens, are 5 metri. Așa am petrecut ziua, împreună cu soția Elena și cu Andreea, ridicând minunea” a povestit, pentru Libertatea, Alexandru Marcă.

Lumea vine ca la urs la noi, sună la ușă, să le dăm voie să facă o poză. Alexandru Marcă:

O televiziune locală și-a anunțat prezența pentru a populariza proiectul-minune, iar o echipă ce „specialiști” va omologa recordul: cel mai înalt om de zăpadă construit în Finlanda!

Recordul mondial din Cartea Recordurilor pentru cel mai înalt om de zăpadă aparține unor austrieci din Donnersbachwald, care au făcut un om de 38,04 metri.

Fostul fotbalist: „Am făcut febră musculară la spate”

„Am lucrat singur, după-amiaza m-au ajutat și fetele, a fost destul de greu, am făcut febră musculară la spate de la aruncat cu lopata”, spune dascălul.

„Zăpada are 30-40 cm, am avut iarnă frumoasă, nea tot timpul, ba și temperaturi joase, de -21 de grade Celsius. În ultimii ani nu am avut nici omăt, nici frig”, explică Alex.

„Până vineri, 12 martie, am fost la ore fizic, însă am intrat în online pentru că au apărut noi cazuri de coronavirus și la noi și sunt multe persoane în carantină”, explică Alex, care lucrează cu elevi de clasa a 7-a, 8-a și a 9-a.

Anul trecut, orele de educație fizică din mediul virtual ale lui Alex au devenit cunoscute în Finlanda, iar un post local a realizat chiar un reportaj de pe terasa devenită sală de sport.

Mai bine profesor decât antrenor

37 de ore pe săptămână are Alex, pentru un salariu de 2.600 de euro lunar, în mână.

Marcă mai joacă fotbal la old-boys și are licența de antrenor UEFA A. „Am avut oferte de a pregăti echipe de liga a treia ori a patra, dar se plătește mai slab. E greu, nici la prima ligă contractele jucătorilor nu mai depășesc 2.000 de euro”, explică fostul fotbalist care a trecut, în afară de Steaua, cu care a fost campion în 1998, pe la CSM Reșița, Poli Timișoara, Brașov sau U Cluj.

Alex și Elena Marcă au doi copii. Andreea, 12 ani și Laviniu, 23 de ani, e student la Stomatologie, în Suedia.

Alex, Moș Crăciun pentru copiii săi.

Familia Marcă e stabilită în Finlanda de 21 de ani.

În 2018, familia Marcă a pierdut definitiv toate procesele legate de dispariția fiului său, Eric, decedat într-un spital din Vaasa. Pentru moartea lui Eric, familia a primit despăgubiri de doar 8.500 de euro, deși a cerut în instanță 158.000. Din cauză că a pierdut definitiv procesele, Alex trebuie să plătească cheltuielile de judecată, 32.941,72 de euro în total, sub forma unor rate de 200 de euro lunar! Până în 2023!

