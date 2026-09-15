Un șofer din California a montat pe un Volkswagen Jetta un dispozitiv care îi permitea să ascundă numărul de înmatriculare prin apăsarea unui buton. Bărbatul ar fi folosit sistemul pentru a evita plata taxelor de autostradă, însă poliția l-a oprit, iar amenda este doar începutul problemelor.

Dispozitiv „invizibil” pentru numărul de înmatriculare, montat pe un Volkswagen

Pentru a economisi câțiva euro, șoferii recurg uneori la metode neobișnuite. În Franța, un șofer care nu plătea taxa de autostradă a fost prins recent după ce a folosit așa-numita tehnică „trenuleț”, prin care se apropia foarte mult de mașina din față pentru a trece practic împreună cu aceasta pe sub barieră.

În Statele Unite, un șofer de Volkswagen a apelat la o altă metodă pentru a evita plata taxei, inspirată de un truc cunoscut mai ales din filmele mai vechi cu James Bond.

Poliția din California a descoperit un VW Jetta de culoare neagră care utiliza un astfel de dispozitiv. Într-un videoclip publicat de oamenii legii pe Instagram se poate vedea cum mașina trece pe lângă echipaj, având inițial numărul de înmatriculare „invizibil”. La scurt timp, polițiștii au ajuns din urmă Volkswagenul, iar numărul de înmatriculare a devenit brusc vizibil.

Videoclipul poliției arată și modul în care funcționa sistemul. Prin apăsarea unui buton, o acoperitoare se deplasa peste numărul de înmatriculare și îl ascundea.

Potrivit polițiștilor, atunci când a fost oprit, șoferul Volkswagenului a recunoscut imediat că folosise dispozitivul pentru a economisi banii pe taxele de autostradă.

Amendă de cel puțin 250 de dolari

Tehnologia care îi permitea lui James Bond să scape de poliție îi aduce acum șoferului de Jetta probleme serioase. Acoperirea numărului de înmatriculare este ilegală. Potrivit polițiștilor, șoferul va primi în orice caz o amendă de 250 de dolari, echivalentul a aproximativ 220 de euro, doar pentru dispozitivul folosit.

Aceasta ar putea fi însă doar începutul. Potrivit postării poliției, peste această sumă se vor adăuga penalități aplicate de stat și de comitat. Șoferul ar putea avea probleme și din punct de vedere civil. Acesta s-ar putea trezi cu solicitări pentru plata retroactivă a taxelor de autostradă, iar în anumite condiții ar putea fi retrasă chiar și înmatricularea vehiculului.

Modificarea numărului de înmatriculare este interzisă și în Germania

Cei care s-ar gândi să își monteze în Germania un dispozitiv asemănător, de exemplu pentru a evita camerele fixe de viteză, sunt sfătuiți să nu facă acest lucru.

Trucul nu este o premieră

Potrivit rosenheim24.de, metoda folosită de șoferul Volkswagenului nu este complet nouă.