De Daria Maria Diaconu,

Incidentul a avut loc pe stradă. Bărbatul a fost văzut de o patrulă a Jandarmeriei chiar în momentul în care muta motorina din rezervor în câteva bidoane de plastic de cinci litri

În momentul în care a fost luat la întrebări de jandarmi, bărbatul a spus că avea nevoie de combustibil pentru muncile agricole. jandarmii au chemat la fața locului un reprezentant al Ecosal pentru a-i preda motorina furată.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal. Șoferul este anchetat și de o comisie din cadrul societății de salubrizare. Acesta ar putea fi concediat de la locul de muncă, relatează Mediafax.

„Noi am stabilit să desemnăm o comisie internă, de cercetare disciplinară. Membrii comisiei vor stabili măsurile. Se poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă. Noi am mai avut un caz, în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Atunci, angajatul a fost prins de colegi, a fost concediat pentru că era la a doua abatere”, a declarat Mirela Furtună, directorul Ecosal.

FOTO: Hepta

Citeşte şi:

Luigi Bambulea, profesorul dat afară de directoarea Colegiului Goethe: „Este vorba de favoritisme, în ultimă instanță”

Simona Halep este în turul III la Australian Open! Reacția româncei: „A fost puțin periculos”

Interviu cu istoricul Eva Balogh, autoarea celui mai influent blog maghiar: ”Ungaria nu mai este o democrație. Viktor Orban a construit o autocrație în doar câțiva ani”

GSP.RO Acordul secret pe care Kobe Bryant îl avea cu soția sa în cazul unui accident de elicopter

HOROSCOP Horoscop 28 ianuarie 2020. Capricornii au destule probleme urgente de rezolvat