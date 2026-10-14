Un șofer din Suceava, dat afară și reangajat de un judecător, nu s-a putut abține să nu bea și a făcut prăpăd pe o stradă din oraș

Un incident grav s-a petrecut pe străzile din Suceava și în curtea unei companiei locale. Un șofer al societății de transport public a fost implicat într-un accident de circulație în timp ce se afla la volanul unui autobuz sub influența băuturilor alcoolice.

Cum s-a produs accidentul

Bărbatul în vârstă de 60 de ani care a provocat accidentul nu se afla la prima abatere de acest gen, relatează Știrile PRO TV.

Conducerea societății de transport public îl concediase anterior tocmai pentru consum de alcool în timpul serviciului, însă șoferul de autobuz a contestat decizia în instanță și a obținut reîncadrarea pe post.

Marți noapte, pe o stradă din Suceava, și în curtea companiei de transport la care lucra, bărbatul a intrat cu autobuzul în cinci mașini și ghereta paznicului, a pus la pământ un stâlp de electricitate și a distrus un gard.

Concediat pentru băutură, dar repus în drepturi de magistrați

Aspectul cel mai controversat al acestui caz reiese din istoricul profesional al angajatului. Reprezentanții societății de transport public din Suceava au confirmat că bărbatul fusese cercetat disciplinar după ce fusese depistat în stare de ebrietate la locul de muncă. La acel moment, conducerea societății i-a desfăcut contractul individual de muncă.

Bărbatul a acționat însă compania în judecată, iar magistrații care au analizat dosarul au considerat că măsura concedierii a fost prea drastică. În consecință, instanța a obligat societatea să îl reangajeze pe același post și să îi achite drepturile salariale restante.

„Ne-a obligat să-l reangajăm și să-i plătim salariile restante. După ce a fost angajat a mai fost prins de două ori în stare de ebrietate, era în curs de cercetare disciplinară și în momentul de față”, a precizat, pentru sursa citată, Gabriel Petruc, director SC Transport Public Local SA Suceava.