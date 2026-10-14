Încă un lot din Autostrada A7 ar putea fi finalizat în 2026: UMB este mobilizat cu 500 de muncitori și 350 de utilaje

Lotul 1 Săucești – Trifești al Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani ar putea fi inaugurat până la sfârșitul anului 2026. Finalizarea secțiunii de 30,3 kilometri depinde însă de asigurarea finanțării de la bugetul de stat și de condițiile meteorologice din următoarele luni, a declarat șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Lotul 1 al Autostrăzii Bacău - Pașcani se apropie de 70%

Lotul dintre Săucești și Trifești, parte a autostrăzii Bacău – Pașcani, se apropie de 70%, potrivit CNAIR. Lucrările sunt realizate de Spedition UMB S.R.L., SA&PE Construct S.R.L. și Tehnostrade S.R.L., companii care formează grupul de firme UMB, controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu.

Constructorul român este mobilizat în șantier cu 500 de muncitori și 350 de utilaje pentru a finaliza anul acesta lucrările pe cei 30,3 km. Antreprenorul lucrează acum la structura rutieră, poduri și spații de servicii, montarea sistemelor ITS și a parapetelor de protecție, precum și la trasarea marcajelor rutiere.

Condițiile pentru inaugurarea lotului în 2026

Lucrările pe acest lot au fost finanțate prin PNRR până la 31 august 2026, data-limită a programului. Pentru lucrările rămase, finanțarea trebuie asigurată de la bugetul de stat, iar CNAIR a solicitat alocarea sumelor necesare.

Finalizarea lotului depinde însă de asigurarea finanțării de la bugetul de stat și de condițiile meteorologice din următoarele luni.

„Finalizarea lotului 1 (Săucești - Trifești) anul acesta depinde, așadar, în foarte mare măsură atât de asigurarea acestei finanțări, cât și de condițiile meteorologice din următoarele luni. Voi comunica transparent, pe măsură ce lucrurile se clarifică, ce este realist să deschidem în 2026”, a precizat miercuri, 14 octombrie, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Valoarea contractului este de 1,638 miliarde de lei, fără TVA.

Amintim că tronsonul dintre Bacău și Pașcani are o lungime totală de 77,39 de kilometri și este divizat în trei loturi de execuție.